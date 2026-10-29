CANAL RCN
Colombia Video

Feminicidio en Bosa: indignación por un hombre que presuntamente asesinó a su expareja con un cuchillo

La familia hizo un llamado a las autoridades para acelerar la búsqueda y captura del presunto responsable.

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
01:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo caso de violencia contra las mujeres conmociona a Bogotá. Yuly Yaneth Avilés Cornelio, de 37 años, fue asesinada en la localidad de Bosa luego de ser atacada con arma blanca presuntamente por su expareja sentimental, con quien había sostenido una relación de cerca de cuatro meses.

Alcalde Galán y presidente De la Espriella evaluaron seguridad en Bogotá tras la captura de 172 personas
RELACIONADO

Alcalde Galán y presidente De la Espriella evaluaron seguridad en Bogotá tras la captura de 172 personas

El crimen ocurrió en el barrio Bosa El Anhelo Santa Fe, donde la víctima fue interceptada cuando regresaba de su jornada laboral. Según relataron familiares, la mujer había decidido terminar la relación y se encontraba alojándose en la vivienda de una de sus hijas debido a problemas con su pareja.

La esperó cuando regresaba del trabajo

De acuerdo con los testimonios entregados por sus allegados, el hombre permanecía en las afueras de la vivienda cuando fue visto por familiares de la víctima. Uno de ellos afirmó que lo abordó para preguntarle qué hacía en el lugar y que este respondió que únicamente había ido a entregar un objeto porque, supuestamente, ella lo había llamado.

Importante estación de TransMilenio cierra para dar paso a las obras del Metro: conozca de cuál se trata
RELACIONADO

Importante estación de TransMilenio cierra para dar paso a las obras del Metro: conozca de cuál se trata

Minutos después se produjo el ataque. Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a su hija, quien al asomarse por una ventana observó la agresión con arma blanca.

Familiares señalaron que la relación entre ambos había durado aproximadamente entre tres y cuatro meses y que la decisión de separarse se había tomado recientemente.

Conductor de contralor delegado para las cajas de compensación resultó herido en aparente atraco
RELACIONADO

Conductor de contralor delegado para las cajas de compensación resultó herido en aparente atraco

El agresor huyó y la familia pide su captura

Tras cometer el ataque, el hombre escapó del lugar. Según los allegados de la víctima, la mujer recibió 11 heridas con arma blanca que le causaron la muerte.

La familia hizo un llamado a las autoridades para acelerar la búsqueda y captura del presunto responsable y también pidió a las personas que puedan tener contacto con él que lo insten a entregarse ante la justicia.

Las exequias de Yuly Yaneth Avilés Cornelio se realizarán este viernes en Bogotá. Posteriormente, su cuerpo será trasladado al departamento del Tolima, de donde era oriunda y donde residen varios de sus familiares.

Capturan a cuatro presuntos ladrones, incluido un menor, tras robo de vehículo de plataforma en San Cristóbal
RELACIONADO

Capturan a cuatro presuntos ladrones, incluido un menor, tras robo de vehículo de plataforma en San Cristóbal

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia contra las mujeres en la capital y el país, mientras los familiares de la víctima esperan que las autoridades esclarezcan los hechos y logren la captura del señalado agresor.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Los contratos de Deicy Jiménez: tiene uno vigente con Mininterior hasta diciembre de 2026

Bogotá

Alcalde Galán y presidente De la Espriella evaluaron seguridad en Bogotá tras la captura de 172 personas

Transmilenio

Importante estación de TransMilenio cierra para dar paso a las obras del Metro: conozca de cuál se trata

Otras Noticias

Conciertos

¡Atención! Cuenta falsa de TuBoleta en Facebook está engañando a fanáticos con entradas a conciertos

La empresa invita a denunciar la cuenta e informa que los únicos perfiles autorizados para venta de boletería están verificados.

España

“El sistema de protección no se activó”: experto sobre accidente de trenes en España

Hasta el momento las autoridades han confirmado que van 69 personas fallecidas tras la colisión entre los dos trenes.

Independiente Santa Fe

Santa Fe viajó con todo a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional: novedades y convocados

Contenido Patrocinado

MasterChef Celebrity se toma el Hotel Mendihuaca de On Vacation en Santa Marta

Invima

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario