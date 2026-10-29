Feminicidio en Bosa: indignación por un hombre que presuntamente asesinó a su expareja con un cuchillo

Un nuevo caso de violencia contra las mujeres conmociona a Bogotá. Yuly Yaneth Avilés Cornelio, de 37 años, fue asesinada en la localidad de Bosa luego de ser atacada con arma blanca presuntamente por su expareja sentimental, con quien había sostenido una relación de cerca de cuatro meses.

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El crimen ocurrió en el barrio Bosa El Anhelo Santa Fe, donde la víctima fue interceptada cuando regresaba de su jornada laboral. Según relataron familiares, la mujer había decidido terminar la relación y se encontraba alojándose en la vivienda de una de sus hijas debido a problemas con su pareja.

La esperó cuando regresaba del trabajo

De acuerdo con los testimonios entregados por sus allegados, el hombre permanecía en las afueras de la vivienda cuando fue visto por familiares de la víctima. Uno de ellos afirmó que lo abordó para preguntarle qué hacía en el lugar y que este respondió que únicamente había ido a entregar un objeto porque, supuestamente, ella lo había llamado.

Minutos después se produjo el ataque. Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a su hija, quien al asomarse por una ventana observó la agresión con arma blanca.

Familiares señalaron que la relación entre ambos había durado aproximadamente entre tres y cuatro meses y que la decisión de separarse se había tomado recientemente.

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El agresor huyó y la familia pide su captura

Tras cometer el ataque, el hombre escapó del lugar. Según los allegados de la víctima, la mujer recibió 11 heridas con arma blanca que le causaron la muerte.

La familia hizo un llamado a las autoridades para acelerar la búsqueda y captura del presunto responsable y también pidió a las personas que puedan tener contacto con él que lo insten a entregarse ante la justicia.

Las exequias de Yuly Yaneth Avilés Cornelio se realizarán este viernes en Bogotá. Posteriormente, su cuerpo será trasladado al departamento del Tolima, de donde era oriunda y donde residen varios de sus familiares.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia contra las mujeres en la capital y el país, mientras los familiares de la víctima esperan que las autoridades esclarezcan los hechos y logren la captura del señalado agresor.