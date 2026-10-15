Fiscalía crea un grupo especial para investigar atentados contra funcionarios del Inpec y Policía fortalece las medidas

Ante los hechos de violencia registrados los últimos días contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en los departamentos de Atlántico y Santander, el ministro de Justicia, Iván Cancino, se reunió con el fiscal general encargado, Gilberto Javier Guerrero, y el director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera.

Tras el encuentro, Cancino indicó que los recientes ataques contra tres integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, dos en Barranquilla y uno en Girón, ocurrieron en medio de la política de traslados del Gobierno de la Espriella “que ha dado como resultado la reducción de la delincuencia”.

Con eso en mente, solicitó “al señor fiscal que cree un grupo especial y al señor director de la Policía, que adopte medidas especiales para brindar la protección necesaria a todo el cuerpo del Inpec, los funcionarios y sus familias”.

Fiscalía crea un grupo especial para investigar los ataques contra funcionarios del Inpec:

El fiscal encargado, Gilberto Javier Guerrero expresó, a nombre de la institución su “solidaridad y condolencias con los familiares y amigos de quienes han sufrido estos hechos tan deplorables” e indicó que, “de parte de la Fiscalía General de la Nación (recibirán) un absoluto compromiso por investigar estos hechos, con la mayor dedicación, responsabilidad y profesionalismo”.

Como parte de ese compromiso, el ente investigador ordenó crear “un grupo de tareas especiales con el fin de asumir estas investigaciones, de conformar un equipo de policía judicial y de dar con los responsables de esta conducta tan dolorosa”.

Policía fortalecerá las medidas de protección de funcionarios del Inpec:

Tan solo, desde el puente festivo, tres guardianes del Inpec han sido blanco de los violentos. El sábado, 10 de octubre, fueron atacados y resultaron gravemente heridos los dragoneantes Shirly Dallana Acosta y Daniel Steven Tapiero cuando salían en moto de la cárcel El Bosque, de Barranquilla, y el miércoles, 14 de octubre, el dragoneante Diego Acevedo Garzón recibió un disparo que acabó con su vida, cuando llegaba a un establecimiento comercial de su propiedad, en Girón.

En respuesta, el director de la Policía envió un mensaje de fortaleza a los funcionarios del Inpec y señaló que “no están solos. La policía Nacional está con ustedes. Todas las capacidades operativas, de inteligencia y de investigación criminal están a su disposición, para ir tras los autores materiales e intelectuales que han atentado contra las vidas de sus compañeros o tienen la intención de atacarlos”.