Descubren fabrica de cerveza adulterada en Soacha: más de 3.000 unidades fueron reenvasadas

En medio de un operativo realizado por la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y el Grupo Especial para la Promoción de la Cultura contra la Ilegalidad (GEPCI), fue encontrada, al interior de un inmueble en Soacha, Cundinamarca, una fábrica de licor adulterado.

Sorprende que en el lugar era reenvasada cerveza en envases que eran puestos, nuevamente, a la venta en varios puntos del departamento. Según advirtió el gobernador, Jorge Emilio Rey:

RELACIONADO Suspenden ocho bares en Bogotá tras hallar alcohol adulterado y menores de edad

“No es común encontrar este tipo de prácticas con la cerveza; regularmente se presentan con otros licores, como whiskies, ginebras y aguardientes. Por eso, mucha atención con los productos que compran y consumen”.

Aun así, el mandatario advirtió que “una bebida como la cerveza manipulada clandestinamente puede poner en riesgo la salud, inclusive la vida” de las personas.

¿Cómo funcionaba la fábrica de cerveza adulterada en Soacha?

En medio del operativo, las autoridades descubrieron botellas de vidrio que habían sido utilizadas, tapas y maquinaria artesanal con la que eran lavados los envases y sellados, nuevamente.

Además, fueron incautadas 3.300 unidades de cerveza que ya habían sido envasadas y otras 250 botellas de licor adulterado.

RELACIONADO Descubren fábrica de etiquetas y cajas falsas para vender aguardiente adulterado en Bogotá

Pero no es todo. Las autoridades encontraron 2.300 cajetillas de cigarrillos de contrabando y capturaron a dos personas que, presuntamente, trabajaban en el lugar y podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión.

“Ante esta nueva alerta, hacemos un llamado a adquirir estos productos únicamente en establecimientos reconocidos y autorizados, revisar el estado de las botellas, tapas, sellos y etiquetas; y desconfiar de precios considerablemente inferiores a los habituales”, insistió el gobernador Rey.