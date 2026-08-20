Tragedia en Nariño: 13 muertos y varios heridos tras derrumbe de mina a cielo abierto

En las últimas horas, una tragedia sacudió el departamento de Nariño tras el deslizamiento de tierra en una mina de oro, a cielo abierto, ubicada en la vereda Puerto Rico, ubicada entre los municipios de Policarpa y El Peñol.

El grave deslizamiento dejó 13 personas fallecidas siete personas heridas que fueron trasladadas de inmediato a hospitales para recibir atención médica.

Las autoridades confirmaron que el derrumbe sepultó a los trabajadores que se encontraban en la mina al momento del derrumbe. En este momento avanza una compleja operación de rescate.

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Detalles de la tragedia en mina entre Policarpa – El Peñol

El deslizamiento ocurrió en una zona de explotación minera situada en la vereda Puerto Rico; los trabajadores fueron sorprendidos por el violento derrumbe que sepultó todo a su alrededor.

Equipos especializados se desplazaron hasta la zona para intentar localizar sobrevivientes entre los escombros, aunque las condiciones del terreno han dificultado las labores de los rescatistas.

De las siete personas que resultaron heridas en la emergencia, cuatro fueron trasladadas al hospital San Pedro en la ciudad de Pasto, donde reciben atención médica especializada.

Investigan las causas de la tragedia en una mina de oro

Las autoridades iniciarán investigaciones para determinar las causas exactas del deslizamiento.

Tras la tragedia, entidades departamentales y nacionales trabajan de manera coordinada para brindar apoyo a los familiares de las víctimas y evaluar la situación de la zona afectada.