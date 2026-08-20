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Policía rescata a niña de 5 años abandonada en vivienda de Bosa

Ante la imposibilidad de ingresar por el acceso principal, la Policía recurrió al apoyo de la unidad de Bomberos.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
06:33 a. m.
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La Policía Nacional logró el rescate de una menor de 5 años en el barrio Caldas, localidad de Bosa, quien se encontraba en aparente situación de abandono dentro de su vivienda.

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El procedimiento fue posible tras el llamado de la comunidad y a la oportuna intervención de la Zona de Atención.

Emergencia en tercer piso

Uniformados del CAI Brasilia verificaron la situación y observaron a la niña asomada por la ventana de un tercer piso, en precarias condiciones de aseo y manifestando no haber recibido alimentación. Según la comunidad, los progenitores habrían salido desde horas de la tarde, dejando a la menor sola y con la puerta bajo seguro.

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Ante la imposibilidad de ingresar por el acceso principal, se solicitó apoyo de la unidad de Bomberos. Con esta articulación, los equipos de emergencia lograron extraer a la menor de manera segura a través de la ventana.

Ruta de protección activada

Priorizando el bienestar de la niña, se activó la ruta de atención integral. La menor fue entregada a la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia (PAIS) y trasladada al Centro Especializado Revivir, donde se garantizará el restablecimiento de sus derechos.

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La Policía Nacional reiteró el llamado a los padres de familia para velar responsablemente por el cuidado de sus hijos e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o del CAI más cercano.

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