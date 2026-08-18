Revelan video clave del secuestro de tres policías en la vía Cúcuta - Ocaña, Norte de Santander

Un video se convierte en la principal evidencia del secuestro de tres uniformados de la Policía Nacional en Norte de Santander y en una pista clave para ubicar su paradero.

Las imágenes muestran el momento exacto en que sujetos armados obligan a descender de su vehículo al mayor Freddy Alexis Russi González y a los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Jesús Medina Traslaviña, antes de llevárselos en una camioneta.

El presidente Abelardo de la Espriella condenó el secuestro y anunció acciones inmediatas:

He ordenado desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal.

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Detalles de cómo fue el secuestro de tres policías entre Ocaña - Cúcuta

El secuestro ocurrió al mediodía del domingo 17 de agosto, en la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña, específicamente en un sector conocido como La Curva.

Los tres uniformados de la Dijín de la Policía se desplazaban aparentemente en medio de una comisión cuando fueron interceptados por el grupo armado.

El secuestro se suma a la escalada de violencia registrada en la región durante el fin de semana. Tropas del Ejército Nacional fueron atacadas con drones en la misma vía, entre los municipios de Ábrego y Ocaña, dejando un uniformado fallecido y cinco heridos.

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Disidencias de las Farc habrían secuestrado a los tres policías

De acuerdo con las autoridades, existen indicios de que las disidencias de las Farc podrían estar detrás del secuestro.

La zona donde ocurrieron los hechos es área de influencia del Frente Juan Fernando Porras del ELN, lo que apuntaría a su presunta responsabilidad en el secuestro.

Las autoridades del departamento de Norte de Santander, en la zona del Catatumbo, han desplegado operativos para dar con el paradero de los uniformados.