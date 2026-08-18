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Proyecto de ley busca crear un Sistema Nacional de Alerta Sísmica en Colombia

La iniciativa busca resolver una situación que actualmente genera inquietud entre los usuarios: ¿por qué algunos celulares reciben alertas sísmicas y otros no?.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
11:26 a. m.
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Una nueva propuesta busca cambiar la manera en que Colombia enfrenta las emergencias por sismos. La senadora del Nuevo Liberalismo, María Lucía Villalba, radicó un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST), una herramienta que pretende que las personas puedan recibir una alerta con varios segundos de anticipación antes de la llegada de un movimiento sísmico.

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Colombia tendría un nuevo sistema de alerta sísmica

La iniciativa busca resolver una situación que actualmente genera inquietud entre los usuarios: ¿por qué algunos celulares reciben alertas sísmicas y otros no?Según el documento de la propuesta, Colombia no cuenta actualmente con un sistema nacional único que permita que este tipo de avisos llegue de manera universal a todos los teléfonos celulares.

Una alerta para todos, sin importar el celular
El objetivo central del proyecto es crear un sistema que pueda enviar alertas georreferenciadas a las personas que se encuentren en zonas de riesgo.

La propuesta establece que el acceso a estas alertas no debería depender del operador de telefonía, el plan de datos contratado ni de la condición socioeconómica de la persona. Es decir, se busca que la alerta sea una herramienta de protección para todos.

Además de los teléfonos móviles, el sistema tendría presencia en radio y televisión. En estos medios, la alerta podría interrumpir automáticamente la programación y la pauta comercial para transmitir el mensaje de emergencia.

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¿Quién activaría la alerta?

De acuerdo con la propuesta, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) tendría un papel fundamental. La entidad procesaría los datos disponibles y determinaría el umbral necesario para activar una alerta sísmica.

Una vez activado el sistema, el aviso incluiría un mensaje en pantalla o a través de radio, acompañado de un sonido oficial para llamar la atención de las personas. La propuesta también establece que el servicio sería gratuito.

La idea es que esos segundos de anticipación permitan a las personas reaccionar, protegerse o evacuar, dependiendo de las circunstancias y de las instrucciones emitidas.

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