Alcalde de Bajo Baudó pide que ayudas humanitarias lleguen directamente a su territorio por demoras desde Quibdó

La Gobernación del Chocó confirmó que 29 municipios resultaron afectados por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado lunes 10 de agosto. Entre ellos, el Bajo Baudó enfrenta una situación crítica: además de los estragos del movimiento telúrico, la población sufrió un ventarrón, inundaciones por las lluvias y el impacto de la marea más alta del año.

El alcalde Faustino Murillo relató en entrevista con Noticias RCN que “nuestra población toda fue afectada íntegramente, desde Cuevita hasta Orpúa, incluyendo comunidades indígenas y niños”. Aseguró que la emergencia ha dejado viviendas destruidas, colegios cerrados y el centro de salud municipal averiado.

Ayudas humanitarias aún no llegan al Bajo Baudó

Aunque Murillo reconoció la solidaridad de los colombianos, denunció que las ayudas humanitarias se concentran en Quibdó y no han llegado al Bajo Baudó. “Nos preocupa porque desde Quibdó es mucho más difícil que lleguen al territorio. Tenemos aeropuerto y puerto, lo que facilitaría el ingreso directo de helicópteros, aviones y barcos”, señaló.

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El mandatario pidió que las donaciones sean coordinadas con la alcaldía, la personería y el equipo de gestión del riesgo para garantizar que lleguen a las comunidades más afectadas.

Materiales de reconstrucción y atención médica, lo más urgente

El alcalde enumeró las necesidades prioritarias: techos, zinc, varillas, colchonetas, carpas, tanques de agua, combustible y materiales de construcción. También solicitó apoyo para restablecer el servicio eléctrico y reparar los muelles y embarcaderos.

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“Más de 10 colegios están afectados y los niños no tienen clase por orden de la Secretaría de Educación. Además, todos los puestos de salud en los corregimientos están averiados”, advirtió Murillo, quien pidió al Gobierno Nacional y Departamental una respuesta inmediata.

El llamado del Bajo Baudó se suma al clamor de miles de familias chocoanas que esperan que la ayuda llegue con rapidez para enfrentar la emergencia.