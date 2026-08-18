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¿Su casa sufrió daños por el terremoto? Así puede usar las cesantías para repararla

Los trabajadores afectados por el terremoto pueden usar sus cesantías para reparar o mejorar su vivienda. MinTrabajo explicó cómo solicitar el retiro.

Terremoto Cesantías
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
11:33 a. m.
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Los trabajadores que resultaron afectados por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto tienen diferentes alternativas laborales para enfrentar la emergencia.

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Una de ellas es utilizar parte de sus cesantías para reparar o mejorar su vivienda, según recordó el Ministerio del Trabajo mediante la Circular 0096 de 2026.

El documento reúne 16 orientaciones dirigidas a trabajadores, empleadores y administradoras de riesgos laborales (ARL), con el objetivo de proteger el empleo y facilitar soluciones a quienes sufrieron afectaciones por el sismo.

¿Cómo retirar las cesantías para reparar una vivienda?

MinTrabajo recordó que los empleados pueden solicitar el retiro parcial de sus cesantías cuando los recursos sean destinados a la adquisición, construcción, reparación o mejoramiento de vivienda.

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Sin embargo, la medida no crea una nueva causal de retiro por el terremoto. Esta posibilidad ya está contemplada en la legislación laboral colombiana.

Por esta razón, el trabajador deberá realizar la solicitud correspondiente y presentar los documentos que permitan acreditar que el dinero será destinado efectivamente a la vivienda. Los empleadores deberán mantener la verificación de los soportes exigidos para autorizar el retiro.

La alternativa puede resultar especialmente útil para las familias cuyas casas sufrieron daños y requieren recursos para adelantar reparaciones después de la emergencia.

Otras medidas laborales por el terremoto en Colombia

La Circular 0096 también recuerda las garantías existentes cuando un trabajador enfrenta una grave calamidad doméstica como consecuencia del terremoto.

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Además, invita a las empresas a evaluar mecanismos como trabajo en casa, teletrabajo, horarios flexibles o ajustes temporales de jornada, dependiendo de las condiciones de cada empleado.

También podrán contemplarse vacaciones anticipadas o colectivas y anticipos voluntarios de la prima de servicios.

El Ministerio pidió tener en cuenta las circunstancias extraordinarias antes de adoptar decisiones por retardos o ausencias relacionados con la emergencia.

Finalmente, aclaró que el terremoto no implica automáticamente la suspensión o terminación de los contratos laborales y recordó que empleadores y ARL deben reforzar las medidas de seguridad en los lugares de trabajo afectados.

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