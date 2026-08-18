Diosdado Cabello arremetió contra la oposición: “andan chillando”

Diosdado Cabello lanzó críticas contra sectores de la oposición venezolana que no hacen parte de las recientes conversaciones con el régimen.

El dirigente chavista aseguró que algunos buscan “implosionar” el proceso de diálogo y afirmó que “andan chillando” tras quedar por fuera de los encuentros.

¿Qué dijo Diosdado Cabello sobre la oposición?

Durante una rueda de prensa, Cabello aseguró que la primera jornada de negociaciones terminó con los resultados que esperaba el Gobierno y cuestionó a los sectores políticos que no participan en este proceso.

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“andan chillando”, afirmó el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y secretario general del PSUV al referirse a quienes, según su versión, pretenden afectar las conversaciones.

Cabello sostuvo además que el Gobierno mantendrá abiertos los canales de negociación y presentó como algunos de los asuntos centrales la atención de las personas afectadas por los terremotos y la recuperación de activos venezolanos en el exterior.

“Si alguien ha hecho llamado a diálogo, ha sido el Gobierno nacional, históricamente”, afirmó.

Las declaraciones se producen después del primer ciclo de contactos entre representantes del Ejecutivo venezolano y sectores vinculados con la Asamblea Nacional de 2015, en medio de los esfuerzos para avanzar hacia una transición política.

¿Qué acordaron el Gobierno y la oposición en el diálogo?

Tras esta primera ronda, las delegaciones acordaron iniciar un proceso relacionado con la transformación del sistema judicial venezolano y promover la recuperación de activos considerados reservas internacionales que permanecen depositados en el Banco de Inglaterra.

La representación del Gobierno está encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, mientras que la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 está liderada por Dinorah Figuera.

Ambos sectores establecieron que la ejecución de los acuerdos comenzará durante agosto, con anuncios oficiales y acciones concretas bajo un mecanismo de trabajo continuo.

Sin embargo, desde la oposición también han surgido exigencias. Figuera ha insistido en que cualquier avance hacia una transición democrática debe incluir la liberación de presos políticos.

La dirigente pidió claridad sobre las cifras oficiales de personas detenidas y señaló que las organizaciones de derechos humanos mantienen seguimiento al proceso.

¿Qué sigue en las negociaciones en Venezuela?

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó el primer acercamiento como un paso que puede contribuir a mejorar la convivencia democrática entre los diferentes sectores políticos del país.

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Por ahora, el proceso enfrenta el reto de convertir los primeros acuerdos en acciones concretas, mientras persisten las diferencias entre el Gobierno y sectores opositores que no hacen parte de las conversaciones.