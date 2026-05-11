Super Astro Sol HOY, 5 de noviembre de 2026: número y signo ganador

Un pequeño comprobante puede convertirse en un documento importante cuando una persona descubre que los números de su apuesta coinciden con los resultados de un sorteo. Sin embargo, antes de celebrar o iniciar cualquier trámite, es fundamental verificar que la combinación corresponda exactamente con la publicada por el operador.

Este 5 de noviembre de 2026, el Super Astro Sol realizará una nueva extracción en Colombia, en la que se seleccionarán cuatro cifras y uno de los doce signos zodiacales.

La jornada corresponde al tercer sorteo de esta modalidad durante noviembre, después de las extracciones realizadas el martes 3 y el miércoles 4.

Para los participantes, conocer el resultado será el primer paso para comprobar sus apuestas y establecer si cumplen los requisitos de alguna de las categorías de premios.

Resultado del Super Astro Sol hoy 5 de noviembre de 2026

La extracción del Super Astro Sol estuvo programada para las 4:00 de la tarde, de acuerdo con el calendario oficial del juego.

Este jueves se realizó el sorteo 5573, correspondiente a una nueva jornada de la modalidad diurna.

Además, la combinación ganadora fue:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

Como referencia, el miércoles 4 de noviembre la combinación ganadora estuvo conformada por el número 0780 y el signo Libra.

Según el reporte oficial, esa jornada dejó 3.008 apuestas ganadoras en las diferentes categorías, con premios que alcanzaron los 138.479.100 pesos.

De ese total, 17 apuestas acertaron las cuatro cifras y el signo zodiacal, mientras que las demás correspondieron a las categorías de tres y dos últimas cifras.

No obstante, estos datos únicamente permiten conocer el balance de la extracción anterior y no tienen influencia sobre el resultado de este jueves.

¿Qué debe hacer si su apuesta resulta ganadora en el Super Astro Sol?

Uno de los aspectos más importantes después de conocer el resultado es conservar el comprobante original de la apuesta.

Este documento contiene información que permite identificar la participación, como la modalidad seleccionada, la fecha, las cifras registradas y el signo zodiacal.

Antes de iniciar un proceso de cobro, es necesario comprobar que todos estos elementos correspondan con la extracción oficial.

También debe verificarse la categoría de premio, debido a que el juego contempla diferentes posibilidades de acierto, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador.

Para reclamar un premio, el participante deberá presentar el comprobante original y los documentos exigidos para el trámite correspondiente.

Los requisitos pueden variar según el valor obtenido. En determinados casos, pueden solicitarse formularios adicionales o información bancaria para realizar el pago.

Por esta razón, se recomienda consultar directamente los canales oficiales antes de entregar documentos o compartir información personal.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.