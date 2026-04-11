Resultado Super Astro Sol hoy, 4 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

En los juegos de suerte y azar, algunas combinaciones llaman la atención porque contienen cifras repetidas, números consecutivos o secuencias que ya aparecieron en sorteos anteriores. Sin embargo, estos patrones no significan que exista una fórmula para anticipar los próximos resultados.

Este 4 de noviembre de 2026, el Super Astro Sol realizará una nueva extracción en Colombia, en la que se conocerán cuatro cifras y un signo zodiacal.

La jornada será la segunda del mes para esta modalidad, después de que las actividades se reanudaran el martes 3 de noviembre, tras la pausa correspondiente al domingo y al lunes festivo.

Para quienes siguen diariamente el juego, la nueva extracción permitirá conocer otra combinación y comprobar si sus apuestas cumplen las condiciones establecidas para obtener premios.

Resultado del Super Astro Sol hoy 4 de noviembre de 2026

De acuerdo con la programación oficial, este miércoles se realizó el sorteo 5571 de Super Astro Sol, identificado con el acta 4871.

Además, la combinación ganadora fue la siguiente:

Número ganador: 0 7 8 0

Signo zodiacal: Libra.

La extracción llega después del resultado del martes 3 de noviembre, cuando el número 6566 y el signo Tauro conformaron la combinación ganadora.

De acuerdo con el reporte oficial, esa jornada dejó 4.503 apuestas ganadoras en las diferentes categorías del Super Astro Sol, con premios que sumaron 194.899.700 pesos.

De ese total, 20 apuestas acertaron las cuatro cifras y el signo zodiacal, mientras que las demás correspondieron a las categorías de tres y dos últimas cifras.

Sin embargo, estos resultados no representan una referencia para anticipar lo que ocurrirá este miércoles, debido a que cada extracción es independiente.

¿Los números que se repiten en el Super Astro Sol tienen más posibilidades de ganar?

Una de las creencias más frecuentes entre quienes participan en juegos de azar está relacionada con la repetición de números.

Algunas personas consideran que una cifra que aparece varias veces podría volver a salir, mientras otras creen que los números ausentes durante varias jornadas tienen mayores posibilidades de resultar ganadores.

No obstante, ninguna de estas interpretaciones modifica las probabilidades de una extracción independiente.

En el Super Astro Sol existen 10.000 combinaciones posibles de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999.

Al incorporar los doce signos zodiacales, el número de combinaciones completas asciende a 120.000.

Esto significa que, bajo condiciones de equiprobabilidad, cada combinación exacta de cuatro cifras y un signo tiene una posibilidad entre 120.000 de resultar ganadora.

Por ejemplo, una secuencia como 1111 tiene la misma probabilidad de aparecer que una combinación como 5837. La repetición de dígitos no aumenta ni disminuye sus posibilidades.

De igual manera, los resultados de los días anteriores no afectan las extracciones futuras.

El historial del operador permite conocer qué números y signos han aparecido en determinadas fechas, pero no constituye un mecanismo para predecir los próximos resultados.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.