Operación Iron 2.0 permitió la captura de dos hombres señalados por el feminicidio de María Camila Potosí en Cali

El asesinato de María Camila Potosí y su bebé, ocurrido en julio de este año, vuelve a ser noticia tras la captura de dos hombres que estarían relacionados con este doble homicidio.

La joven fue asesinada junto a su hijo y el crimen, además, habría quedado registrado en video. Ahora, las autoridades reportan la detención de dos personas señaladas de estar detrás de lo ocurrido.

Capturan a dos presuntos implicados en el crimen de María Camila Potosí y su bebé

Las capturas se llevaron a cabo en el marco de la operación Iron 2.0, una intervención de gran alcance que se desarrolló en distintos sectores de Cali y que también llegó a municipios como Jamundí y Candelaria.

Los dos hombres son señalados de tener relación con el homicidio de María Camila Potosí y su bebé. Su detención representa uno de los resultados destacados de este operativo, aunque será la investigación judicial la que permita establecer su presunta participación y las responsabilidades correspondientes.

Operación Iron 2.0 dejó más de 100 capturados

Para esta intervención fueron desplegados más de 2.000 uniformados de la Policía Nacional y el Ejército, además de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Las autoridades realizaron procedimientos en 11 microterritorios de Cali, con presencia en las zonas norte, sur, oriente y occidente de la ciudad. El balance reportado incluye más de 140 procedimientos, 16 allanamientos y más de 100 personas capturadas.

La operación también se extendió a Jamundí y Candelaria, donde se registraron otras detenciones.