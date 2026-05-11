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Operación Iron 2.0 permitió la captura de dos hombres señalados por el feminicidio de María Camila Potosí en Cali

Las detenciones se produjeron en medio del despliegue de más de 2.000 uniformados de la Policía y el Ejército, junto con funcionarios del CTI.

Noticias RCN

Valentina Bernal

noviembre 05 de 2026
01:52 p. m.
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El asesinato de María Camila Potosí y su bebé, ocurrido en julio de este año, vuelve a ser noticia tras la captura de dos hombres que estarían relacionados con este doble homicidio.

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La joven fue asesinada junto a su hijo y el crimen, además, habría quedado registrado en video. Ahora, las autoridades reportan la detención de dos personas señaladas de estar detrás de lo ocurrido.

Capturan a dos presuntos implicados en el crimen de María Camila Potosí y su bebé

Las capturas se llevaron a cabo en el marco de la operación Iron 2.0, una intervención de gran alcance que se desarrolló en distintos sectores de Cali y que también llegó a municipios como Jamundí y Candelaria.

Los dos hombres son señalados de tener relación con el homicidio de María Camila Potosí y su bebé. Su detención representa uno de los resultados destacados de este operativo, aunque será la investigación judicial la que permita establecer su presunta participación y las responsabilidades correspondientes.

Operación Iron 2.0 dejó más de 100 capturados

Para esta intervención fueron desplegados más de 2.000 uniformados de la Policía Nacional y el Ejército, además de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

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Las autoridades realizaron procedimientos en 11 microterritorios de Cali, con presencia en las zonas norte, sur, oriente y occidente de la ciudad. El balance reportado incluye más de 140 procedimientos, 16 allanamientos y más de 100 personas capturadas.

La operación también se extendió a Jamundí y Candelaria, donde se registraron otras detenciones.

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