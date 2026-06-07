Están usando volantes con supuestas multas y códigos QR para robar datos personales y financieros en Bogotá

Las autoridades de Bogotá lanzaron una nueva alerta para evitar que los ciudadanos caigan en manos de los ciberdelincuentes.

La advertencia surge tras detectar una modalidad de estafa que utiliza supuestos comparendos de tránsito dejados en los vehículos con el objetivo de engañar a los conductores y obtener acceso a información sensible.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, junto con el Gaula de la Policía, hizo un llamado a la ciudadanía para verificar cualquier notificación únicamente a través de los canales oficiales y evitar escanear códigos QR de procedencia desconocida.

¿Cómo funciona esta nueva modalidad de engaño con códigos QR?

Según el análisis de las autoridades, los delincuentes están dejando volantes, adhesivos o supuestas notificaciones de tránsito en carros estacionados en vías públicas o bahías de parqueo.

Estos documentos incluyen códigos QR que aparentemente permiten consultar o solucionar una presunta infracción de tránsito. Sin embargo, detrás de estos enlaces se esconden páginas fraudulentas diseñadas para obtener datos personales, bancarios y financieros de las víctimas.

Una vez la persona escanea el código, puede ser redirigida a sitios web maliciosos donde se le solicita ingresar información confidencial que posteriormente es utilizada para cometer fraudes o incluso extorsiones.

¿Los comparendos se notifican de esta manera?

La respuesta es no. Las autoridades fueron enfáticas en aclarar que ningún organismo oficial de tránsito impone comparendos mediante papeles informales pegados en los vehículos con enlaces desconocidos o códigos QR sospechosos.

Por ello, cualquier documento de este tipo debe generar desconfianza y ser verificado antes de realizar cualquier acción.

¿Qué recomendaciones entregaron las autoridades?

Para evitar convertirse en víctima de esta modalidad de estafa, las autoridades recomendaron:

No escanear códigos QR de origen desconocido.

Verificar siempre la autenticidad de enlaces y sitios web.

Consultar comparendos únicamente a través de canales oficiales.

Activar la autenticación en dos pasos en correos electrónicos y redes sociales.

No suministrar información personal o financiera en páginas no verificadas.

Estas medidas pueden reducir significativamente el riesgo de que los delincuentes accedan a datos privados o cuentas bancarias.

¿Qué hacer si una persona resulta víctima?

En caso de haber sido afectado por una estafa, la Secretaría Distrital de Seguridad recordó que los ciudadanos pueden recibir orientación para realizar la denuncia comunicándose con el equipo AIDE al número (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.

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Asimismo, cualquier situación sospechosa o hecho delictivo puede ser reportado a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta que permite activar las acciones de atención e investigación por parte de las autoridades.