CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Cámaras captaron el violento robo de una camioneta a una fiscal cuando llegaba a su casa en Facatativá

La funcionaria habría sido seguida desde Bogotá por una banda dedicada al hurto de vehículos.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
08:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo caso de inseguridad se registró cuando una fiscal fue víctima del robo de su camioneta llegando a su vivienda en el barrio La Esmeralda, en el municipio de Facatativá.

Recién nacida fue hallada abandonada dentro de una bolsa en Quindío: su llanto permitió salvarla
RELACIONADO

Recién nacida fue hallada abandonada dentro de una bolsa en Quindío: su llanto permitió salvarla

De acuerdo con las primeras hipótesis de la investigación, la mujer habría sido perseguida desde Bogotá por una estructura delincuencial especializada en el hurto de camionetas.

El hecho ocurrió sobre las 9:30 de la noche del martes 3 de junio y quedó en el radar de las autoridades, que adelantan la búsqueda del vehículo.

Video dejó ver cómo le robaron la camioneta a una fiscal en Facatativá

Según la información preliminar conocida por las autoridades, la víctima se movilizaba desde Bogotá hacia Facatativá cuando, presuntamente, empezó a ser seguida por integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos.

Al llegar a su residencia, ubicada en el barrio La Esmeralda, fue interceptada de manera violenta por los delincuentes, quienes aprovecharon el momento en que ingresaba a la vivienda para despojarla de su camioneta.

Tras cometer el hurto, los responsables escaparon del lugar y, hasta el momento, el vehículo no ha sido recuperado.

Alcalde de Facatativá pidió reunión con Galán por inseguridad

El alcalde de Facatativá aseguró que este episodio es muestra de una problemática que trasciende los límites entre Bogotá y los municipios vecinos.

Según explicó, varias investigaciones recientes han permitido identificar y capturar integrantes de organizaciones criminales que operan tanto en la capital como en municipios cercanos, dedicadas a delitos como robo de vehículos, hurto a residencias y la modalidad de los llamados "pinchallantas".

"Lo único que me importaba era mi perrita": habló el joven que fue retirado por cantar cerca de un centro comercial
RELACIONADO

"Lo único que me importaba era mi perrita": habló el joven que fue retirado por cantar cerca de un centro comercial

Por esta razón, el mandatario municipal hizo un llamado al alcalde de Bogotá, al secretario de Seguridad del Distrito y a los alcaldes de la Sabana de Occidente para instalar una mesa de trabajo urgente que permita intercambiar información y diseñar estrategias conjuntas contra estas organizaciones delincuenciales.

La seguridad tiene fronteras, los delincuentes no tienen fronteras.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Carro embistió a una moto y huyó a toda velocidad en Bogotá: víctima está luchando por su vida

Artistas

Fue asesinado el hijo de un cantante colombiano: esto se sabe

Inseguridad en Bogotá

Descubren fábrica de etiquetas y cajas falsas para vender aguardiente adulterado en Bogotá

Otras Noticias

Matheus Uribe

Matheus Uribe se pronunció y envió mensaje contundente tras goleada sufrida por Nacional

Atlético Nacional sufrió una goleada de 3-0 frente a Junior en la ida de la gran final de la Liga BetPlay y Matheus se pronunció.

Artistas

Luto: murió legendaria locutora

La locutora había tenido que ser internada y se encontraba en terapia intensiva.

Colpensiones

Explican a colombianos cómo reclamar dinero de aportes a pensión sin haberse jubilado

Viral

Altafulla reveló detalles detrás del inesperado anuncio de su presunta paternidad

Cuidado personal

¿Cómo conservar la energía durante el día?: expertos recomiendan opciones naturales