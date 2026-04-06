VIDEO | Cámaras captaron el violento robo de una camioneta a una fiscal cuando llegaba a su casa en Facatativá

Un nuevo caso de inseguridad se registró cuando una fiscal fue víctima del robo de su camioneta llegando a su vivienda en el barrio La Esmeralda, en el municipio de Facatativá.

De acuerdo con las primeras hipótesis de la investigación, la mujer habría sido perseguida desde Bogotá por una estructura delincuencial especializada en el hurto de camionetas.

El hecho ocurrió sobre las 9:30 de la noche del martes 3 de junio y quedó en el radar de las autoridades, que adelantan la búsqueda del vehículo.

Video dejó ver cómo le robaron la camioneta a una fiscal en Facatativá

Según la información preliminar conocida por las autoridades, la víctima se movilizaba desde Bogotá hacia Facatativá cuando, presuntamente, empezó a ser seguida por integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos.

Al llegar a su residencia, ubicada en el barrio La Esmeralda, fue interceptada de manera violenta por los delincuentes, quienes aprovecharon el momento en que ingresaba a la vivienda para despojarla de su camioneta.

Tras cometer el hurto, los responsables escaparon del lugar y, hasta el momento, el vehículo no ha sido recuperado.

Alcalde de Facatativá pidió reunión con Galán por inseguridad

El alcalde de Facatativá aseguró que este episodio es muestra de una problemática que trasciende los límites entre Bogotá y los municipios vecinos.

Según explicó, varias investigaciones recientes han permitido identificar y capturar integrantes de organizaciones criminales que operan tanto en la capital como en municipios cercanos, dedicadas a delitos como robo de vehículos, hurto a residencias y la modalidad de los llamados "pinchallantas".

Por esta razón, el mandatario municipal hizo un llamado al alcalde de Bogotá, al secretario de Seguridad del Distrito y a los alcaldes de la Sabana de Occidente para instalar una mesa de trabajo urgente que permita intercambiar información y diseñar estrategias conjuntas contra estas organizaciones delincuenciales.