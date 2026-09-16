Serena del Mar: la ciudad del futuro se construye en Cartagena

Cartagena no solo es sinónimo de turismo histórico y playas; hoy es el escenario de una de las apuestas urbanísticas más innovadoras de Colombia.

Ante la constante pregunta sobre cómo queremos vivir en el futuro, ha surgido una respuesta tangible que prioriza la calidad de vida de sus habitantes. Se trata de Serena del Mar, un megaproyecto que ha logrado integrar de manera armónica la vivienda, los servicios esenciales y una vasta riqueza natural en un mismo territorio.

¿Qué es la “ciudad de los 15 minutos”?

El estrés del tráfico y las largas horas de desplazamiento diario son problemas del pasado para quienes residen en este desarrollo urbanístico, pues más que un simple complejo de viviendas, Serena del Mar propone una transformación profunda en la manera de concebir las ciudades. Su diseño se fundamenta en un principio claro y vital: recuperar el tiempo para lo que verdaderamente importa.

Esta visión urbanística adopta la exitosa tendencia global conocida como la "ciudad de los 15 minutos". Este modelo busca que todos los servicios básicos y las actividades esenciales se encuentren a una distancia corta, garantizando que el acceso desde el hogar sea rápido y sin complicaciones.

Al reducir los tiempos de traslado, los residentes obtienen una mejora significativa en su bienestar físico y mental, optimizando sus rutinas diarias.

Oferta inmobiliaria: Proyectos de vivienda rodeados de naturaleza

Al evaluar opciones para invertir o residir en la región Caribe, la diversidad y la planeación son fundamentales. La oferta habitacional de Serena del Mar sigue en constante expansión, adaptándose con precisión a distintos estilos de vida y necesidades familiares.

Actualmente, este ecosistema reúne más de 33 proyectos de vivienda, los cuales incluyen una variada gama de apartamentos, modernas casas y amplios lotes.

Además, más del 51% del territorio está estrictamente reservado para áreas naturales, garantizando que el desarrollo constructivo no invada la biodiversidad de la zona. Los residentes disfrutan de playas concesionadas, parques, canchas deportivas y espacios verdes donde la naturaleza no está separada de la urbe, sino que es parte integral de ella. Y, finalmente, cuentan con un Sistema de Vida Sostenible enfocado en el manejo responsable del agua y la protección de los ecosistemas.

Salud, educación y comercio de primer nivel a un paso

La promesa de la cercanía se materializa a través de infraestructuras de altísima calidad que evitan los viajes prolongados. En el ámbito de la salud, los habitantes tienen a su disposición el Hospital Serena del Mar, consolidado como el mejor centro médico de toda la región Caribe. Para el desarrollo académico de las familias, la educación está respaldada por la presencia de la Universidad de los Andes y la cercanía a los colegios más prestigiosos de Cartagena.

Por el lado del entretenimiento y la dinámica comercial, las novedades generan alta expectativa. Próximamente iniciarán las obras del Centro Comercial Buenavista y la Calle Comercial, espacios que dinamizarán la economía y el esparcimiento. Para los entusiastas del deporte, El Club Campestre Serena del Mar se prepara para inaugurar los primeros 9 hoyos de su espectacular campo de golf, el cual tendrá un total de 18 hoyos diseñados por la leyenda Robert Trent Jones II.

Más que casas: una comunidad sostenible y generadora de empleo

Construir una verdadera ciudad va mucho más allá de levantar edificios; implica tejer una red social sólida y generar oportunidades reales de progreso. A través de la plataforma 'Mi Comunidad Serena del Mar', los habitantes cuentan con herramientas y servicios exclusivos que facilitan su cotidianidad, promueven la comunicación y fortalecen un genuino sentido de pertenencia. A esto se suman más de 10 clubes sociales creados para el encuentro de los vecinos.

El impacto de este proyecto trasciende lo puramente residencial, posicionándose como un poderoso motor económico. Hoy en día, más de 5.500 personas trabajan en Serena del Mar, y cada nueva fase impulsa aún más la generación de empleo en la región. En definitiva, este ecosistema urbano sigue creciendo bajo una filosofía a largo plazo. Serena del Mar no fue diseñada únicamente para solucionar las necesidades del presente, sino que fue pensada estructuralmente para brindar calidad de vida a las próximas generaciones.