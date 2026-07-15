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Suspenden efectos del memorando sobre la zona económica binacional con Venezuela

La Corte Constitucional devolvió el acuerdo al presidente Petro para tramitarlo como tratado internacional ante el Congreso y posterior revisión constitucional.

Suspenden efectos del memorando sobre la zona económica binacional con Venezuela
Foto: Presidencia

Noticias RCN

julio 15 de 2026
08:41 p. m.
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En las últimas horas, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que el memorándum de entendimiento entre Venezuela y Colombia sobre la creación de una zona económica especial binacional no puede surtir efectos en el ordenamiento interno hasta cumplir el trámite constitucional previsto para los tratados internacionales.

El acuerdo, suscrito en Caracas el 17 de julio de 2025, fue remitido al presidente Gustavo Petro para que le imparta el trámite constitucionalmente establecido, que incluye la aprobación por el Congreso de la República y posteriormente la revisión automática por parte de la Corte Constitucional.

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La Corte, a través de un comunicado detalló que la decisión fue adoptada con una votación de 7-2, donde los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Juan Carlos Cortés González salvaron el voto, expresando su desacuerdo con la mayoría. Por su parte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar aclaró su voto, aunque acompañó la decisión mayoritaria.

El tribunal no tumbó de fondo el memorando de entendimiento, sino que determinó que debe seguir el procedimiento formal establecido para los tratados internacionales en Colombia.

Esto significa que el acuerdo binacional deberá pasar primero por el debate y aprobación del Congreso de la República antes de que pueda entrar en vigencia.

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El alto tribunal señaló que, una vez aprobado por el legislativo, el tratado tendrá que someterse a la revisión automática de la Corte Constitucional, instancia en la que se determinará si el contenido del acuerdo se ajusta o no a los preceptos de la Constitución colombiana.

Solo después de superar ambas instancias, el memorando podrá producir efectos jurídicos en territorio colombiano.

La zona económica especial binacional busca establecer un área de cooperación entre Colombia y Venezuela para impulsar el desarrollo económico y promover la paz en la región fronteriza entre ambos países. Sin embargo, la implementación de este proyecto ahora dependerá del trámite legislativo y constitucional correspondiente.

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