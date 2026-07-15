Detectan zorros perrunos al norte de Bogotá: ¿qué hacer en caso de ver a estos animales?

Hay gran conmoción por el avistamiento de, al parecer, ocho zorros perrunos que han sido identificados por la comunidad en la localidad de Usaquén.

Según residentes de la zona, quienes han compartido imágenes en redes sociales, estos animales han aparecido a inmediaciones de conjuntos residenciales por lo que estarían siendo alimentados por la comunidad.

No obstante, autoridades han alertado sobre los riesgos de que esta especie tenga cambios directos en su conducta, pues su principal objetivo es buscar alimento en dicha zona.

Ante los llamados por parte de los ciudadanos, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá se encuentra adelantando un trabajo integral para establecer las causas de su presencia en el sector.

¿Cuáles son las consecuencias de alimentar a los zorros perrunos?

Según Adriana Soto, secretaria de Ambiente, se han realizado recorridos por la zona en donde se evidenció que estos animales cuentan con condiciones de alimento, refugio y territorio necesarios para movilizarse en los Cerros Orientales de Bogotá.

No obstante, la alimentación suministrada por algunos ciudadanos estaría rompiendo las cadenas de comportamiento natural de esta especie que no es doméstica.

“Lo que hemos podido identificar es que la comunidad vecina los está alimentando. Esto rompe con las cadenas de comportamiento natural de estos animales, que deben, naturalmente, cazar o recoger frutos del bosque para su alimentación. El primer llamado que vamos a hacer es a la comunidad para que deje de alimentarlos y así no generar hábitos que pueden ser incluso nocivos para la supervivencia de estos zorros perrunos.” Comentó Soto.

¿Qué hacer si ve un zorro perruno?

Las autoridades han hecho un especial llamado a la ciudadanía a no alterar el comportamiento natural de esta especie. Por sus hábitos nocturnos, es común que estos zorros se desplacen hacia zonas urbanas en búsqueda de alimento.

No obstante, alimentarlos o intentar capturarlos puede representar un riesgo para los ciudadanos y para el bienestar de estos animales.

Dentro de las recomendaciones se encuentra principalmente no alimentarlos, pues esto altera su comportamiento y los incita a quedarse en zonas urbanas que podrían generar riesgos para otros animales domésticos y para los humanos.

Conservar una distancia prudente es esencial ya que acercarse podría ocasionar una reacción de defensa por parte de los animales. Realizar de manera adecuada la disposición de residuos es fundamental para evitar atraerlos.

Alejar a perros y gatos es clave ya que con eso se evita la transmisión de enfermedades zoonóticas. Finalmente, se debe reportar la presencia de esta especie en caso de que se encuentre herido o sea víctima de atropellamiento a las líneas 317 427 6828, 318 827 7733, o (601) 377 8854, o al correo fauna@ambientebogota.gov.co