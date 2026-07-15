Conductor de tractomula sobrevivió tras caer a un abismo en la vía Pasto-Chachagüí

Un impresionante accidente de tránsito se registró en la vía Pasto-Chachagüí, en el sector de Casabuy, kilómetro 21 de la vía Panamericana, donde el conductor de una tractomula habría perdido el control del vehículo, cayendo hacia un abismo.

¿Qué ocurrió en el accidente de la vía Pasto-Chachagüí?

Tras la caída de la tractomula al abismo, las autoridades se desplazaron hasta el lugar para verificar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y adelantar las respectivas inspecciones.

El conductor fue atendido por personal de atención prehospitalaria en el sitio de la emergencia. Según el reporte conocido, presenta algunas laceraciones y traumas, aunque estas lesiones no revisten gravedad.

La información disponible indica que el conductor permanece fuera de peligro. Los paramédicos le brindaron atención tras el accidente y confirmaron que las heridas sufridas corresponden a lesiones menores, por lo que el siniestro no dejó personas fallecidas.

Hasta el momento, las autoridades continúan verificando las causas que provocaron la caída de la tractomula en este tramo de la vía Panamericana. Por ahora, no se han informado las razones que originaron el accidente.