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Adolescente de 15 años disparó contra una compañera dentro de un colegio en Bogotá

La menor de grado décimo fue hospitalizada tras recibir impactos de bala en miembros inferiores. Autoridades investigan el origen del arma y las fallas de seguridad escolar.

Noticias RCN

julio 15 de 2026
09:36 p. m.
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Un incidente con arma de fuego en el interior de un colegio distrital en el sur de Bogotá dejó herida a una estudiante de 15 años, quien recibió disparos accidentales en las piernas por parte de un compañero de clase de su misma edad.

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La adolescente fue trasladada al hospital El Tuintal de Kennedy y, aunque se encuentra fuera de peligro, sus familiares exigen respuestas del colegio sobre la seguridad dentro de la institución.

Las investigaciones en buscan determinar de quién era el arma, cómo llegó a manos del estudiante y si existieron fallas en los mecanismos de control del plantel educativo.

Mientras tanto, las autoridades distritales han prometido fortalecer las medidas de seguridad para evitar que situaciones similares se repitan en otros colegios de Bogotá.

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Así fue cómo le dispararon a una estudiante dentro de un colegio en Bogotá

De acuerdo con la información preliminar, el estudiante habría llevado un arma de fuego a las instalaciones del colegio distrital y la habría manipulado dentro del plantel educativo, lo que ocasionó el disparo accidental que impactó a su compañera.

Las autoridades presumen que el hecho no fue intencional, pero iniciaron las respectivas investigaciones para determinar la procedencia del arma y las circunstancias que llevaron al menor a portarla en el establecimiento.

La Secretaría de Educación confirmó que tan pronto se reportó el incidente, se activó la ruta de atención establecida para estos casos, involucrando a la Secretaría Distrital de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia.

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Familia de estudiante herida a bala dentro de colegio exige respuestas

Las circunstancias exactas de los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

La familia de la estudiante de 15 años herida manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad escolar.

Sus allegados señalaron que la estudiante se encuentra con vida de milagro y reiteraron la necesidad de mayor vigilancia en los entornos escolares, enfatizando que no se puede minimizar la gravedad de lo ocurrido.

Esperan una respuesta del colegio sobre el hecho que pudo haber terminado en una tragedia.

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