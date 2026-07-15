El futuro de Diego Novoa estaría definido: este sería su nuevo club en Colombia

El arquero Diego Novoa estaría muy cerca de definir su futuro en el fútbol colombiano. Luego de finalizar su vínculo con Millonarios al término del primer semestre de 2026, el guardameta bogotano habría alcanzado un acuerdo verbal para convertirse en nuevo jugador del Atlético Bucaramanga.

De concretarse el fichaje, Novoa firmaría un contrato por un año y llegaría como agente libre al conjunto santandereano, donde intentará recuperar el nivel que lo llevó a ser el arquero titular de Millonarios

¿Cuál será el nuevo equipo de Diego Novoa?

El arquero de 37 años arribaría en las próximas horas a Bucaramanga para presentar los exámenes médicos y posteriormente firmar su contrato con el club 'Leopardo'.

Su llegada se produce tras la salida de Millonarios, equipo con el que terminó contrato en junio y donde vivió un semestre complicado. Aunque comenzó dejando buenas sensaciones, una serie de errores en el campeonato afectaron su continuidad y la relación con parte de la afición.

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Ahora tendrá una nueva oportunidad de relanzar su carrera en un equipo que busca fortalecer su plantilla para el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026.

Diego Novoa tendría revancha ante Millonarios

Uno de los aspectos que más llama la atención de este posible fichaje es que Novoa podría enfrentar a su antiguo club desde la primera jornada del campeonato.

Si se concreta su incorporación, el arquero visitaría el estadio El Campín defendiendo los colores del Bucaramanga en el debut de la Liga BetPlay 2026-II, en un duelo que tendría un significado especial tras su reciente salida del conjunto embajador.

El bogotano llega con una amplia trayectoria en el fútbol profesional colombiano. Fue referente durante varios años en La Equidad y posteriormente defendió las camisetas de América de Cali y Millonarios. Ahora, en Bucaramanga, buscará recuperar protagonismo y asumir el reto de ocupar una posición que quedó vacante en el equipo santandereano.