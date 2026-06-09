Tribunal limita a Abelardo de la Espriella sobre el uso de símbolos patrios en su propaganda electoral

La discusión sobre el uso de símbolos patrios en elecciones se mantiene activa luego de que el Tribunal Superior de Bogotá aceptara una tutela contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, el movimiento Defensores de la Patria y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que “se advierte un uso inadecuado en la enunciada campaña política” que “desconoce la libertad electoral”.

En respuesta, el magistrado Rafael Albeiro Chavarro ordenó como medida provisional “retirar toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que se empleen símbolos patrios”, dentro de las 24 horas siguientes a ser notificados.

En concreto, se refiere al uso de la bandera de Colombia, su escudo y demás figuras representativas, así como imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales, sus saludos, emblemas, y el uso de las oraciones ‘firmes por la patria’ y ‘Defensores de la Patria’.

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Demandante advierte que se vulnera la libertad de los votantes en elecciones

De acuerdo con el demandante, el uso de símbolos patrios en la campaña de De la Espriella, “afecta la libertad electoral y de escogencia del conglomerado social y transmite el mensaje que toda manifestación de oposición a la aludida campaña electoral y una decisión contraria a esa propuesta política constituye acto de deslealtad para con el Estado Soberano de Colombia”.

Y señala una violación a los artículos 48 y 258 de la Constitución Política de Colombia, al igual que al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

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Juez prohibió a De la Espriella y su movimiento utilizar la camiseta con fines electorales

Días antes, un juez prohibió al candidato De la Espriella y a los demás integrantes del movimiento Defensores de la Patria utilizar la camiseta de la Selección Colombia con fines electorales.

La decisión generó un debate judicial en todo el país e, incluso, se presentó una acción de tutela para revisar la decisión, que, finalmente, fue admitida por el Juzgado 62 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.