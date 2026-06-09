CANAL RCN
Colombia

Tribunal limita a Abelardo de la Espriella sobre el uso de símbolos patrios en su propaganda electoral

También en su respuesta a una acción de tutela, le ordena abstenerse de utilizar las oraciones “Firmes por la patria” y “Defensores de la patria”.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 09 de 2026
06:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La discusión sobre el uso de símbolos patrios en elecciones se mantiene activa luego de que el Tribunal Superior de Bogotá aceptara una tutela contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, el movimiento Defensores de la Patria y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que “se advierte un uso inadecuado en la enunciada campaña política” que “desconoce la libertad electoral”.

En respuesta, el magistrado Rafael Albeiro Chavarro ordenó como medida provisional “retirar toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que se empleen símbolos patrios”, dentro de las 24 horas siguientes a ser notificados.

En concreto, se refiere al uso de la bandera de Colombia, su escudo y demás figuras representativas, así como imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales, sus saludos, emblemas, y el uso de las oraciones ‘firmes por la patria’ y ‘Defensores de la Patria’.

Le prohíben a Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia para hacer campaña
RELACIONADO

Le prohíben a Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia para hacer campaña

Demandante advierte que se vulnera la libertad de los votantes en elecciones

De acuerdo con el demandante, el uso de símbolos patrios en la campaña de De la Espriella, “afecta la libertad electoral y de escogencia del conglomerado social y transmite el mensaje que toda manifestación de oposición a la aludida campaña electoral y una decisión contraria a esa propuesta política constituye acto de deslealtad para con el Estado Soberano de Colombia”.

Y señala una violación a los artículos 48 y 258 de la Constitución Política de Colombia, al igual que al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Admiten tutela contra decisión que prohibió a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia
RELACIONADO

Admiten tutela contra decisión que prohibió a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia

Juez prohibió a De la Espriella y su movimiento utilizar la camiseta con fines electorales

Días antes, un juez prohibió al candidato De la Espriella y a los demás integrantes del movimiento Defensores de la Patria utilizar la camiseta de la Selección Colombia con fines electorales.

La decisión generó un debate judicial en todo el país e, incluso, se presentó una acción de tutela para revisar la decisión, que, finalmente, fue admitida por el Juzgado 62 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cúcuta

Capturan a dos hombres y una mujer por el asesinato del periodista Cristian Herrera

Cámara de Representantes

¿Por qué el presidente de la Cámara, Julián López, presentó su renuncia?

Gustavo Petro

Comisión de Acusación abre una investigación disciplinaria en contra el presidente Petro por presunta participación en política

Otras Noticias

Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez, tras ser campeón con Junior, reveló por quién votará en las elecciones presidenciales

El delantero dejó una declaración viral tras el bicampeonato de Junior.

Información Institucional

El Fichaje que faltaba: el snack ideal para la fiesta del fútbol

¿Ver fútbol en casa con amigos y una buena combinación?

Pensiones

Avisan a pensionados por trámite que deben realizar con su mesada y recibir un mayor pago

Visa

Declaran ilegal la tarifa de 100.000 dólares impuesta por el presidente Trump para visas H-1B

EPS

Salen a la luz nuevos casos e irregularidades en centros estéticos: estas son las ciudades con más reportes