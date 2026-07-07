Capturan a varias personas requeridas en el exterior: así las ubicaron en Valle del Cauca

La Policía dio a conocer los resultados de cuatro operativos en Cali y el Valle del Cauca efectuados en las últimas horas.

Los procedimientos incluyeron la captura de tres personas solicitadas por autoridades judiciales de España y Brasil. Además, fue ubicado un colombiano que tiene con circular roja de Interpol emitida desde Panamá.

Cuatro resultados en las últimas horas

Entre los casos, hubo un hombre requerido por la justicia española por el delito de lesiones graves. De acuerdo con la investigación, habría atacado violentamente a un ciudadano en Bilbao. Fue capturado en el corregimiento El Vergel en Buenaventura.

Otro de los operativos se desarrolló en el barrio Altos de Jordán, en Cali; donde fue ubicado un ciudadano solicitado por España por presuntos vínculos con una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína.

Según las autoridades, habría participado en el acondicionamiento y traslado de cargamentos contaminados con estupefacientes en Mollina y Antequera. Esto, en mayo de 2024.

Asimismo, fue capturada una persona buscada por las autoridades brasileñas, señalada de integrar una red dedicada a la usura y la extorsión.

¿Qué delitos habrían cometido?

La organización, según la información oficial, utilizaba amenazas para someter a sus víctimas a un ciclo de endeudamiento.

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En otro procedimiento de control adelantado por uniformados en el barrio Cañaveralejo, identificaron a un colombiano con notificación roja de Interpol expedida por Panamá por los delitos de lesiones personales agravadas, estafa y asociación ilícita.

Las personas requeridas por España y Brasil quedaron a disposición de la Fiscalía. Las autoridades destacaron que las capturas se dieron con el apoyo de la Interpol y las instituciones de otros países.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.