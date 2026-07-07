CANAL RCN
Colombia

Capturan a varias personas requeridas en el exterior: así las ubicaron en Valle del Cauca

Por medio de cuatro operativos, estas personas fueron capturadas y deberán responder en España y Brasil.

Cárceles en Colombia.
Cárceles en Colombia. Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

julio 07 de 2026
09:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía dio a conocer los resultados de cuatro operativos en Cali y el Valle del Cauca efectuados en las últimas horas.

Valle del Cauca declara emergencia humanitaria en 40 municipios por cierre de 2.000 servicios médicos
RELACIONADO

Valle del Cauca declara emergencia humanitaria en 40 municipios por cierre de 2.000 servicios médicos

Los procedimientos incluyeron la captura de tres personas solicitadas por autoridades judiciales de España y Brasil. Además, fue ubicado un colombiano que tiene con circular roja de Interpol emitida desde Panamá.

Cuatro resultados en las últimas horas

Entre los casos, hubo un hombre requerido por la justicia española por el delito de lesiones graves. De acuerdo con la investigación, habría atacado violentamente a un ciudadano en Bilbao. Fue capturado en el corregimiento El Vergel en Buenaventura.

Otro de los operativos se desarrolló en el barrio Altos de Jordán, en Cali; donde fue ubicado un ciudadano solicitado por España por presuntos vínculos con una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína.

Según las autoridades, habría participado en el acondicionamiento y traslado de cargamentos contaminados con estupefacientes en Mollina y Antequera. Esto, en mayo de 2024.

Asimismo, fue capturada una persona buscada por las autoridades brasileñas, señalada de integrar una red dedicada a la usura y la extorsión.

¿Qué delitos habrían cometido?

La organización, según la información oficial, utilizaba amenazas para someter a sus víctimas a un ciclo de endeudamiento.

Valle del Cauca crea comité contra el terrorismo para combatir violencia en Cali y Jamundí
RELACIONADO

Valle del Cauca crea comité contra el terrorismo para combatir violencia en Cali y Jamundí

En otro procedimiento de control adelantado por uniformados en el barrio Cañaveralejo, identificaron a un colombiano con notificación roja de Interpol expedida por Panamá por los delitos de lesiones personales agravadas, estafa y asociación ilícita.

Las personas requeridas por España y Brasil quedaron a disposición de la Fiscalía. Las autoridades destacaron que las capturas se dieron con el apoyo de la Interpol y las instituciones de otros países.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abelardo de la Espriella

Revelan los lugares donde Abelardo de la Espriella podría posesionarse como presidente

Cauca

Con troncos y piedras, comunidad bloquea la vía Panamericana en Santander de Quilichao

Narcotráfico

Red de narcotráfico que utilizaba a mujeres vulnerables de correo humano fue desmantelada

Otras Noticias

Fútbol

Tercer Tiempo Fest 2026: vuelve a Bogotá el Festival Mundial de Cine de Fútbol

El Festival Mundial de Cine de Fútbol celebra 10 años en Bogotá: fechas, programación y demás detalles.

Educación

Crisis en reconocido colegio de Bogotá: deudas superan los $63.000 millones y Supersociedades investiga sus activos

Acreedores y Supersociedades alertan por presuntas inconsistencias en sus activos.

Nueva York

Columnas de rascacielos en Nueva York se doblaron y obligaron al cierre de varias calles: ¿qué pasó?

Juan Fernando Quintero

'Juanfer' Quintero dejó dudas sobre su futuro en la Selección Colombia: ¿se despidió?

Enfermedades

Detrás de las cirugías plásticas hay un trastorno psicológico que enciende las alertas: ¿Cuál es?