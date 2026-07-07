Revelan los lugares donde Abelardo de la Espriella podría posesionarse como presidente

A un mes del cambio de Gobierno, el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, continúa definiendo los últimos detalles de dos de los eventos más importantes del inicio de su mandato: la presentación oficial del gabinete ministerial y la ceremonia de posesión presidencial.

Mientras siguen las especulaciones sobre quiénes ocuparán los ministerios, ya se conocen avances sobre la agenda institucional del mandatario electo, que busca imprimir un sello diferente desde sus primeros actos oficiales.

¿Dónde presentará Abelardo de la Espriella a su gabinete?

La primera cita clave será el próximo 20 de julio, cuando el presidente electo encabezará un acto oficial en Medellín con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia.

Ese día, además de participar en la tradicional parada militar, De la Espriella presentará públicamente a quienes conformarán su gabinete ministerial, el cual deberá estar completamente definido para esa fecha.

El evento tendrá como anfitrión al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y marcará la primera aparición oficial del equipo de gobierno que asumirá funciones el 7 de agosto.

¿En dónde será la posesión presidencial?

Uno de los aspectos que más llama la atención es que el presidente electo pretende que su ceremonia de posesión no se realice en un escenario tradicional, sino en una instalación militar.

La decisión, según se ha conocido, responde a factores de seguridad, logística y al mensaje institucional que busca enviar el nuevo Gobierno, especialmente frente a la situación de orden público que enfrenta el país.

El lugar definitivo deberá garantizar las condiciones necesarias para recibir al nuevo gabinete, altos funcionarios del Estado, delegaciones internacionales e invitados especiales.

¿Qué lugares analiza el equipo del presidente electo?

Hasta el momento, el equipo encargado de la organización ha estudiado varias alternativas.

Entre las primeras opciones figuró Puerto Leguízamo, Putumayo, donde funcionan un batallón de Infantería y una base naval de la Armada. Este lugar tendría un fuerte valor simbólico por haber sido escenario del accidente en el que murieron 69 uniformados.

Otra posibilidad evaluada fue la Base Aérea de Tres Esquinas, en Caquetá, una región golpeada por la violencia y considerada estratégica para las Fuerzas Militares.

También se contempló realizar la ceremonia en Tolemaida, entre Cundinamarca y Tolima, por las facilidades logísticas y su cercanía con Bogotá.

Una cuarta alternativa fue la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, instalación que en 2025 fue blanco de un atentado atribuido a las disidencias de las Farc.

Aunque esas opciones continúan siendo analizadas, la posibilidad que actualmente tendría mayor respaldo sería realizar la ceremonia en una unidad militar ubicada en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la información conocida, el propio Abelardo de la Espriella habría planteado que la posesión se lleve a cabo en una zona con alta presencia de la Fuerza Pública, como mensaje de respaldo institucional frente a los desafíos en materia de seguridad.

Entre los lugares considerados sobresale la sede de la Tercera División del Ejército, ubicada cerca del aeropuerto Guillermo León Valencia, en Popayán.

Asimismo, se estudian otras dos alternativas: el Batallón de Entrenamiento en El Patía y el Batallón de Alta Montaña en San Sebastián.

Sin embargo, estas opciones presentan mayores desafíos logísticos, ya que requerirían desplazamientos adicionales en helicóptero para las delegaciones oficiales.

¿Cuándo se conocerá la decisión definitiva?

Por ahora, el equipo de organización continúa evaluando las condiciones de seguridad, movilidad y capacidad operativa de cada uno de los escenarios.

La decisión final deberá tomarse antes del 7 de agosto, fecha en la que Abelardo de la Espriella asumirá oficialmente la Presidencia de la República en una ceremonia que, de concretarse en una guarnición militar, rompería con el esquema tradicional de las posesiones presidenciales en Colombia.