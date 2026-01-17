Suspenden permisos para el porte de armas en Bogotá y Cundinamarca durante 2026

Durante la mañana de este sábado 17 de enero se conoció que la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional ordenó la suspensión de los permisos para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en Bogotá y varios municipios del centro del país.

Brigada 13 suspende permisos para porte de armas en Bogotá y Cundinamarca

La medida establece que los permisos expedidos tanto a personas naturales como jurídicas quedaron sin vigencia de manera retroactiva desde las 00:00 horas del 1 de enero de 2026 y hasta las 24:00 horas del miércoles 31 de diciembre de 2026.

La disposición aplica en la ciudad de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca y en los municipios de San Juanito y El Calvario, en el departamento del Meta. No obstante, se exceptúan de esta suspensión las poblaciones de Medina y Paratebueno, en Cundinamarca.

“La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional expidió la Resolución 00000248 de 2026, mediante la cual suspende la vigencia de los permisos para el porte de armas de fuego y traumáticas expedidos a personas naturales y jurídicas, con efecto retroactivo desde las 00:00 horas, del 1 de enero de 2026, hasta las 24:00 horas, del miércoles 31 de diciembre de 2026”, se lee en el comunicado.

Según lo dispuesto por la Brigada 13, la suspensión contempla excepciones establecidas en la ley.

Entre estas se encuentran los permisos otorgados a entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Contraloría General, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de Inteligencia, así como las empresas de vigilancia y seguridad privada y las misiones diplomáticas acreditadas en el país.

Adicionalmente, la resolución reitera las excepciones consignadas en la Directiva 002 de 2026, que incluyen al personal activo y veteranos de la Fuerza Pública, además de los Profesionales Oficiales de la Reserva, entre otros casos contemplados en la normativa vigente.

Las autoridades recordaron que la medida se mantendrá durante todo el año 2026 y que su cumplimiento será objeto de control por parte de las entidades competentes.

Cabe mencionar que esta es una medida que se renueva cada año en enero.