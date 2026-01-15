Ejército desmanteló megalabotarotio del ELN en Norte de Santander

Un contundente operativo militar permitió asestar uno de los golpes más significativos de los últimos meses contra el narcotráfico en Norte de Santander.

Desmantelan laboratorio del ELN en Norte de Santander

Tropas de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron un complejo utilizado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, vinculado a estructuras del Ejército de Liberación Nacional, con una afectación económica superior a los 7.000 millones de pesos.

La operación se llevó a cabo en la vereda Ayacucho, en jurisdicción del municipio de San Cayetano. El resultado fue posible gracias a labores de inteligencia militar y al trabajo coordinado con la Policía Judicial, que permitieron localizar una instalación clave al servicio del Frente Urbano Carlos Germán Velazco Villamizar del ELN, una de las facciones que opera en esta zona del departamento.

En el lugar, las autoridades encontraron un laboratorio compuesto por cinco estructuras en las que se procesaba droga a gran escala.

Durante la intervención fueron incautados más de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína listo para su distribución, además de casi 400 galones de esta sustancia en suspensión, junto con una gran cantidad de insumos químicos y materiales utilizados para su fabricación.

Entre los elementos hallados había más de 1.600 galones de sustancias como acetona y ácido clorhídrico, así como cerca de una tonelada de insumos sólidos, entre ellos cal, cemento blanco, carbón activado y permanganato de potasio.

También fueron decomisadas prensas hidráulicas, empacadoras al vacío, sistemas eléctricos y maquinaria industrial empleada para el procesamiento y empaque del estupefaciente.

De acuerdo con las autoridades, el valor de lo incautado y destruido supera los dos millones de dólares, lo que representa un fuerte golpe al sistema financiero que sostiene las actividades ilegales del ELN en esta región del país.

Ejército logró contundente golpe contra el ELN

Este resultado no solo debilita la capacidad operativa del grupo armado, sino que también evita que grandes cantidades de droga lleguen a los mercados ilegales.

El Ejército destacó que la neutralización de este laboratorio contribuye de manera directa a la seguridad, la salud pública y la estabilidad de Norte de Santander, al reducir el flujo de narcóticos y los recursos que alimentan la violencia.