Un alto al fracking: se suspende temporalmente el proyecto piloto en Puerto Wilches

Una juez de Barrancabermeja ordenó suspender la licencia ambiental del proyecto piloto de fracking, otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander.

“Se demuestra el afán del Gobierno Nacional en adelantar de manera atropellada los pilotos de fracking sin respetar el ordenamiento jurídico y la voluntad de los habitantes de Puerto Wilches”, declaró la jueza Blanca Judith Martínez.

La tutela interpuesta por la asociación AfroWilches, en contra del Ministerio del Interior, Ecopetrol y la ANLA, solicitaba el derecho fundamental a la consulta previa, con la comunidad afrodescendiente ubicada en el territorio desde hace más de 100 años. El aglomerado indica que se encuentra constituida por 129 familias afro, presentes en todo el municipio de Puerto Wilches.

Por su parte, Ecopetrol declaró que dicha corporación no tenía evidencia legal que sustentara su influencia en todo el departamento.

Sin embargo, el juzgado declaró que, aunque la Agencia Nacional de Tierras no ha definido si otorgará o no una titulación colectiva a la asociación de AfroWilches, considera que la socialización de dichos proyectos no se puede delimitar por sectores, pues las familias realizan prácticas culturales en un sentido amplio que acoge todo el departamento.

La juez ordenó la suspensión de las licencias ambientales de los proyectos de Kalé y Platero, hasta que se desarrolle el debido proceso de consulta previa con la Corporación Afrowilches en todas sus etapas.

¡Si se pudo! Suspenden los pilotos de fracking por falta de consulta previa a comunidades afro. La decisión fue adoptada el día de hoy por la Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, Blanca Judith Martínez. #ElFrackingNoVa #GraciasPuertoWilches pic.twitter.com/OlKXDIr4CU — Alianza Colombia🇨🇴 Libre de Fracking #AguaPiloto (@ColombiaNoFrack) April 21, 2022



"Este es un milagro jurídico que protege nuestro territorio. La ANLA, Ecopetrol, los ministerios de Minas y Ambiente, violaron nuestros derechos a participar en las audiencias de socialización de los proyectos de fracking", aseguró Pedro Fuentes, representante de la Corporación Afrowilches.

Por su parte, esta decisión puede ser apelada en primera instancia por Ecopetrol o la ANLA, Ante el Tribunal Administrativo de Santander.