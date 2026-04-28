Cada vez más adultos mayores buscan acercarse al mundo digital para mantenerse conectados con sus familias, entender las nuevas formas de comunicación y no quedarse por fuera del uso de las redes sociales.

Pensando en esa necesidad, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte anunció la realización del taller “Uso básico de redes sociales para adultos mayores”, una jornada práctica dirigida a personas de 60 años en adelante que quieran aprender desde lo más básico el manejo de plataformas como Instagram, TikTok y WhatsApp.

La actividad se realizará en el Centro Felicidad Chapinero y el ingreso será completamente gratuito, aunque se requiere inscripción previa para poder participar.

Abren taller gratuito en Bogotá para que adultos mayores aprendan a usar redes sociales

El taller se llevará a cabo el jueves 30 de abril de 2026 en el aula de artes plásticas del Centro Felicidad Chapinero, ubicado en la calle 82 No. 10-69, en Bogotá.

La jornada comenzará a las 2:00 de la tarde y se extenderá hasta las 4:30 p. m., en un espacio diseñado especialmente para que los adultos mayores puedan aprender sin presión y con una explicación sencilla sobre el uso de redes sociales.

Durante la actividad, los participantes tendrán una introducción práctica sobre Instagram, TikTok y WhatsApp, tres de las aplicaciones más utilizadas actualmente para compartir contenido, enviar mensajes, hacer videollamadas y mantenerse en contacto con familiares y amigos.

La idea principal del taller es que quienes nunca han usado estas plataformas o tienen dificultades para manejarlas puedan familiarizarse con ellas desde cero.

Requisitos para asistir al taller de redes sociales

La entrada será gratuita, pero solo podrán asistir quienes realicen previamente la inscripción correspondiente.

La inscripción se podrá hacer a través de este link

La convocatoria ya está abierta.