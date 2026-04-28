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Gatos y perros en Europa deberán llevar un microchip y quedan prohibidos los recortes de cola y orejas

El Parlamento Europeo aprobó las primeras medidas de protección de animales domésticos para el bloque de 27 países, el martes 28 de abril.

Foto: montaje realziado con imágenes de Freepik
Foto: montaje realziado con imágenes de Freepik

Noticias RCN

AFP

abril 28 de 2026
06:16 p. m.
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El Parlamento Europeo ha marcado un hito este martes 28 de abril al aprobar las primeras normas comunes de la Unión Europea destinadas a garantizar el bienestar de perros y gatos.

Con esta legislación, el bloque busca regular con rigor un mercado que alcanza los 1.300 millones de euros y poner fin a prácticas sistemáticas de maltrato, en el continente, que es hogar de 72 millones de perros y 83 millones de gatos.

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Medidas adoptadas por el Parlamento Europeo:

Entre las medidas se encuentra la prohibición de cirugías estéticas, como el recorte de orejas y colas, además del veto a la endogamia y a la cría de ejemplares con rasgos físicos acentuados que comprometan su salud, como las patas excesivamente cortas.

No obstante, el texto aclara que la endogamia se permite en especies con baja diversidad genética, aunque prohíbe taxativamente el cruce de razas domésticas con especies salvajes para evitar comportamientos inapropiados.

La nueva normativa exige el uso obligatorio de microchips y establece criterios mínimos de cuidado para los animales que residen en refugios y perreras. Para los defensores de los derechos de los animales, este marco legal es una herramienta vital que “ayudará a combatir el tráfico de animales desde países como Bulgaria y Rumanía”.

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Perros de las Fuerzas Armadas quedan exentos de algunas medidas:

Anteriormente, la UE solo se limitaba a regular requisitos sanitarios para viajes internos. Ahora, la ley protege integralmente a las mascotas, aunque establece excepciones específicas para los perros del ejército, la policía y la guardia fronteriza.

Estos animales quedarán exentos de algunas normas, incluida la prohibición de collares coercitivo para el adiestramiento, permitiendo su uso en contextos de seguridad y entrenamiento oficial.

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