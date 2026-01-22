Tarifas del servicio de energía podrían aumentar por decreto que expidió el Gobierno durante la emergencia económica

Amparado en la declaratoria de emergencia económica, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, expidió un decreto con el que se cobrará una tasa del 2,5% sobre las utilidades a todas las empresas generadoras de energía.

De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, los recursos obtenidos de las generadoras se utilizarán para saldar las deudas pendientes del sistema energético del país y garantizar la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe.

Gremios advierten sobre un incremento en las tarifas del servicio de energía por decisión del Gobierno:

Tras conocer la noticia, los gremios advirtieron que el Gobierno estaría buscando pagar las deudas de Air-e con recursos de las empresas con las que tiene deudas millonarias:

“Lo que se está proponiendo es que las mismas generadoras, a través de sus utilidades, paguen un impuesto transitorio para nutrir el fondo empresarial de la Superintendencia y darle recursos a Air-e para volvernos a pagar la deuda. Básicamente, es como un autopago”, advirtió Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).

Además, explicó que los consumidores serían los mayores afectados, al trasladar el cobro del impuesto, o una parte de él, a sus recibos del servicio de energía: “Todo el mundo sabe que mayores costos, que mayores impuestos, que mayores gastos de parte de una compañía se traducen en la prestación de un servicio que será más caro”.

MinMinas explicó que intentarán desviar el cobro a las personas con mayor capacidad económica:

En respuesta, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, comentó en rueda de prensa que se está “evaluando para que, obviamente, estos pesos que se pagarían de más en la factura los paguen quienes más tienen recursos en el país”.

Sin embargo, Catalina Rueda, directora del gremio de centrales hidroeléctricas, explicó en entrevista con Noticias RCN que el impuesto “recae principalmente sobre la generación, que no es la causa de esta situación y que, por el contrario, es el eslabón que hoy garantiza que el sistema funcione”.

Con el decreto y otras medidas adoptadas durante la “emergencia económica”, el Gobierno espera reunir más de cinco billones de pesos. Las generadoras tendrían que realizar un primer pago del 1,25% de sus utilidades el 2 de febrero y otro igual el 15 de mayo del 2026.