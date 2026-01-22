Ecuador le responde a Colombia tras suspensión de venta de energía: asegura tener capacidad suficiente

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dio hace pocos días un sorpresivo anuncio que ha hecho eco en Colombia. Por causa de la crítica situación de violencia en la frontera, informó que los productos colombianos tendrán un arancel del 30 %.

RELACIONADO Colombia anunció que suspenderá la venta de energía a Ecuador

La medida comenzará a regir el 1 de febrero y responde a lo que Noboa calificó como falta de medidas de seguridad. En departamentos como Putumayo y Nariño hay presencia principal de las disidencias, las cuales han penetrado en suelo ecuatoriano.

Aranceles y suspensión de la venta

Desde Colombia, las reacciones no se hicieron esperar. El Ministerio de Minas expidió la resolución que suspende la venta de energía. Si bien no se mencionó la imposición de aranceles como la principal razón, se basó en la mayor presión sobre el sistema eléctrico.

Cifras de Analdex y el Banco Central de Ecuador apuntan que el sector de la energía es clave en los negocios de ambos. Muestra de ello es que Colombia es uno de sus principales proveedores.

¿Qué tanto aporta la energía de Colombia en el sistema ecuatoriano?

A modo de respuesta a la decisión, el gobierno del país vecino informó que el sistema eléctrico opera en condiciones normales y cuenta con capacidad suficiente para la demanda diaria. En sus registros, hay una disponibilidad de 5454 MV.

RELACIONADO Comunidad Andina solicita a Colombia y Ecuador la postergación de medidas arancelarias entre ambos países

Además, los embalses tienen 790.7 GWh almacenados en los principales embalses: Mazar (609.59 GWh), Amaluza (83.01 GWh), Pisayambo (62.1 GWh) y Marcel Laniado (36 GWh).

Con respecto al embalse con mayor capacidad, se indicó que tiene tendencia estable a 2.144 metros sobre el nivel del mar.

Solamente este jueves 22 de enero, el suministro de energía ha estado distribuido de la siguiente manera a nivel nacional: 64.4 % con fuentes renovables, 30.8 % con generación térmica y el 4.8 % proviene de la importación colombiana.

“Este esquema de despacho responde a criterios técnicos de seguridad y confiabilidad del sistema, especialmente considerando que Colombia presenta restricciones en su sistema de transmisión, lo que refuerza la importancia de la autosuficiencia energética nacional”, precisó.