CANAL RCN
Colombia Video

Tatiana Calderón, una mujer de muchas primeras veces que sueña con llegar a la Fórmula 1

La piloto colombiana habló con Noticias RCN sobre su carrera en el deporte, sus sueños y las barreras que ha enfrentado para llegar a donde está.

Noticias RCN

septiembre 27 de 2026
08:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La piloto Tatiana Calderón se convirtió en la primera mujer en ganar la carrera Nascar en Brasil. Ahora, aspira a competir en la Fórmula 1 y es una pionera del automovilismo femenino.

Tatiana habló con Vanessa de la Torre sobre sus inicios, la pasión que la mueve en un deporte dominado históricamente por hombres y los sueños que tiene a sus 33 años.

¿Tú arrancaste a los 9 años?

Yo empecé por pura casualidad a los 9 años. Mi hermana Paula, que hoy en día es mi mánager, pero que acaba de ser mamá de una chiquita que tiene un año, Lucía, ella me llevaba a una pista de alquiler de carros en la 170.

¿Desde pequeñita sabías que esto era lo que querías?

Yo siempre he sido muy competitiva. De pronto porque crecí con un hermano dos años menor y hacíamos todos los deportes uno en contra del otro. Siempre me gustó el fútbol, me gustó la equitación, me gustaba todo lo más extremo. Y al final, cuando probé los carros, era justo cuando estaba Juan Pablo Montoya llegando a Fórmula 1. Y ahí pensé: yo quiero ser una mujer en el deporte.

Y ahí no me había dado cuenta de todas las barreras que todavía existen, no solo en la sociedad, sino en el deporte. Como que nunca dejé que mi género fuera un límite.

¿Y quién te apoyó en tu casa?

Yo soy muy afortunada porque tanto mi mamá como mi papá, aunque no son deportistas, siempre querían que probáramos y que tuviéramos algo en lo que fuéramos apasionados.

Tú hablabas hace un momento sobre las barreras…

Yo sí creo que hay muchas barreras que nos ha puesto la sociedad, pero también barreras porque la mujer y el hombre no somos iguales. Físicamente, la forma en la que pensamos, las mujeres tenemos un periodo todos los meses, la forma en la que tenemos que entrenar, la forma en la que tenemos una estrategia de carrera.

¿Y los carros están hechos para los hombres o también para las mujeres?

Están hechos para los hombres. O sea, yo creo que somos distintos genéticamente, lo que puede ser una ventaja para para mí, el hecho de tomar decisiones en caliente, creo que soy muy buena en eso, muy sensible, sé diagnosticar el carro mucho mejor; los hombres sí son más impulsivos, a veces más agresivos.

Pero eso no quiere decir que sea mejor o peor, sino que es una forma distinta de manejar, un estilo distinto.

¿A qué velocidad manejas?

En Fórmula 1 uno llega a 300.

¿Y no piensas en algo?

A mí me encanta que uno está muy presente en lo que está haciendo. Me encanta, me gusta esperar de qué voy a ser capaz en la próxima curva, o qué me voy a encontrar en la siguiente.

¿Y nervios?

Sí, todo el mundo siente nervios. Si te importa algo, lo sientes. Pero lo importante es cómo los controlas, cómo haces que pasen para que el momento llegue a dónde estás sin esa tensión.

¿Esa carrera de Brasil por qué es tan importante?

Fue mixta. Somos 24 y somos solo dos mujeres. Entonces, ganarles a todas las vacas sagradas de Brasil. La colombiana que no habla portugués… fue muy especial por eso, por la situación y el hecho de que uno pueda imaginar la cantidad de mujeres que estaban viendo la carrera y sentir esa energía de ¡Sí se puede!

¿Por qué la Fórmula 1 es tan enigmática?

Como que juntas los mejores carros del mundo, con los mejores ingenieros, con el glamour que hoy en día se vende con la Fórmula 1, la exclusividad, al final pues sí son carros muy rápidos, pero no hay ninguna razón por la que una mujer no pueda competir.

¿Cómo te va con el amor?

La verdad es muy difícil con la vida que llevo, siempre he puesto mi carrera primero y creo que ya tendré tiempo por si llega.

Supongo que es un deporte carísimo, ¿cómo se financian?

Esa es la parte más mala de este deporte, que es un deporte desafortunadamente muy caro. Un set de llantas, por ejemplo, que a uno le duran no sé cuántos años en el carro, aquí nos dura una sesión de 20 minutos, la gasolina, el hecho de tener que transportar a toda esta gente a un circuito.
Los patrocinadores son lo más importante.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

¿Quiénes son los gestores del orden que Bogotá empezó a desplegar en la zona centro y la carrera Séptima?

Feminicidio

Acusado por feminicidio de Yenny González quedó libre por vencimiento de términos

Icfes

Habló la familia de Matías Luengas, el joven que sacó 500 puntos en el Icfes

Otras Noticias

Pensiones

Corte aclaró cuándo recibiría indemnización si se cambio de fondo de pensiones: esto debe saber

Esto es lo que debe demostrar para recibir la indemnización.

Alimentos

¿Reenvasa el concentrado de su mascota?: estos son los riesgos que podrían dañar el alimento

Médicos veterinarios alertaron los riesgos a los que este tipo de alimentos estarían expuestos.

América de Cali

Exjugador de América de Cali pidió volver al cuadro ‘escarlata’

Alimentos

Cinco recetas de pasabocas fáciles y rápidas con galletas saladas

Argentina

Impactante video muestra el momento en que un menor es arrollado en Mendoza