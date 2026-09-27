Tatiana Calderón, una mujer de muchas primeras veces que sueña con llegar a la Fórmula 1

La piloto Tatiana Calderón se convirtió en la primera mujer en ganar la carrera Nascar en Brasil. Ahora, aspira a competir en la Fórmula 1 y es una pionera del automovilismo femenino.

Tatiana habló con Vanessa de la Torre sobre sus inicios, la pasión que la mueve en un deporte dominado históricamente por hombres y los sueños que tiene a sus 33 años.

¿Tú arrancaste a los 9 años?

Yo empecé por pura casualidad a los 9 años. Mi hermana Paula, que hoy en día es mi mánager, pero que acaba de ser mamá de una chiquita que tiene un año, Lucía, ella me llevaba a una pista de alquiler de carros en la 170.

¿Desde pequeñita sabías que esto era lo que querías?

Yo siempre he sido muy competitiva. De pronto porque crecí con un hermano dos años menor y hacíamos todos los deportes uno en contra del otro. Siempre me gustó el fútbol, me gustó la equitación, me gustaba todo lo más extremo. Y al final, cuando probé los carros, era justo cuando estaba Juan Pablo Montoya llegando a Fórmula 1. Y ahí pensé: yo quiero ser una mujer en el deporte.

Y ahí no me había dado cuenta de todas las barreras que todavía existen, no solo en la sociedad, sino en el deporte. Como que nunca dejé que mi género fuera un límite.

¿Y quién te apoyó en tu casa?

Yo soy muy afortunada porque tanto mi mamá como mi papá, aunque no son deportistas, siempre querían que probáramos y que tuviéramos algo en lo que fuéramos apasionados.

Tú hablabas hace un momento sobre las barreras…

Yo sí creo que hay muchas barreras que nos ha puesto la sociedad, pero también barreras porque la mujer y el hombre no somos iguales. Físicamente, la forma en la que pensamos, las mujeres tenemos un periodo todos los meses, la forma en la que tenemos que entrenar, la forma en la que tenemos una estrategia de carrera.

¿Y los carros están hechos para los hombres o también para las mujeres?

Están hechos para los hombres. O sea, yo creo que somos distintos genéticamente, lo que puede ser una ventaja para para mí, el hecho de tomar decisiones en caliente, creo que soy muy buena en eso, muy sensible, sé diagnosticar el carro mucho mejor; los hombres sí son más impulsivos, a veces más agresivos.

Pero eso no quiere decir que sea mejor o peor, sino que es una forma distinta de manejar, un estilo distinto.

¿A qué velocidad manejas?

En Fórmula 1 uno llega a 300.

¿Y no piensas en algo?

A mí me encanta que uno está muy presente en lo que está haciendo. Me encanta, me gusta esperar de qué voy a ser capaz en la próxima curva, o qué me voy a encontrar en la siguiente.

¿Y nervios?

Sí, todo el mundo siente nervios. Si te importa algo, lo sientes. Pero lo importante es cómo los controlas, cómo haces que pasen para que el momento llegue a dónde estás sin esa tensión.

¿Esa carrera de Brasil por qué es tan importante?

Fue mixta. Somos 24 y somos solo dos mujeres. Entonces, ganarles a todas las vacas sagradas de Brasil. La colombiana que no habla portugués… fue muy especial por eso, por la situación y el hecho de que uno pueda imaginar la cantidad de mujeres que estaban viendo la carrera y sentir esa energía de ¡Sí se puede!

¿Por qué la Fórmula 1 es tan enigmática?

Como que juntas los mejores carros del mundo, con los mejores ingenieros, con el glamour que hoy en día se vende con la Fórmula 1, la exclusividad, al final pues sí son carros muy rápidos, pero no hay ninguna razón por la que una mujer no pueda competir.

¿Cómo te va con el amor?

La verdad es muy difícil con la vida que llevo, siempre he puesto mi carrera primero y creo que ya tendré tiempo por si llega.

Supongo que es un deporte carísimo, ¿cómo se financian?

Esa es la parte más mala de este deporte, que es un deporte desafortunadamente muy caro. Un set de llantas, por ejemplo, que a uno le duran no sé cuántos años en el carro, aquí nos dura una sesión de 20 minutos, la gasolina, el hecho de tener que transportar a toda esta gente a un circuito.

Los patrocinadores son lo más importante.