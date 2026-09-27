Cinco recetas de pasabocas fáciles y rápidas con galletas saladas

Las galletas pueden convertirse en una base sencilla para preparar pasabocas y acompañamientos para una reunión, una tarde en familia o una celebración. Su textura permite combinarlas con ingredientes dulces y salados para crear preparaciones que no requieren complicados procesos en la cocina.

Canapés de galleta con queso y jamón

Una alternativa sencilla para servir como entrada consiste en utilizar las galletas Dux como base y añadir encima una porción de queso y jamón. La preparación puede complementarse con ingredientes que aporten frescura y color, como tomate cherry o algunas hojas verdes.

El resultado son pequeños bocados que pueden organizarse en una bandeja y servirse fríos, por lo que son una opción práctica cuando se busca preparar una mesa de pasabocas sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Galletas con atún y vegetales

Para quienes prefieren una alternativa salada, una mezcla de atún con vegetales puede convertirse en un acompañamiento para las galletas. El atún puede mezclarse con ingredientes como tomate, cebolla o maíz y servirse en pequeñas porciones sobre cada galleta.

La combinación permite preparar bocados individuales y fáciles de compartir, especialmente para reuniones informales.

Galletas con queso crema y frutas

Las galletas también pueden utilizarse en preparaciones con un perfil más dulce. Una base de queso crema puede acompañarse con frutas cortadas en pequeños trozos, como fresas, uvas o duraznos.

La mezcla entre la textura de la galleta, la cremosidad del queso y el sabor de la fruta permite crear un pasabocas que puede servirse como parte de una merienda o después de una comida.

Mini pizzas sobre galletas

Otra posibilidad es utilizar las galletas Dux como una base pequeña para preparar mini pizzas. Sobre cada unidad se puede colocar salsa de tomate, queso y los ingredientes preferidos, para después llevarlas al horno hasta que el queso se derrita.

El tamaño individual facilita servirlas como pasabocas y permite preparar diferentes combinaciones en una misma bandeja.

Galletas con chocolate y frutos secos

Para una opción dulce, las galletas pueden combinarse con chocolate derretido y frutos secos. Basta con cubrir parcialmente cada unidad con chocolate y añadir por encima los frutos secos antes de dejar que la preparación se enfríe.

Es una alternativa para acompañar el café, una merienda o una mesa de postres y permite variar los ingredientes de acuerdo con los gustos de quienes la compartirán.

RELACIONADO Recetas para cocinar en casa como un verdadero experto en comida de mar

Una galleta que también puede convertirse en un bono

Además de las posibilidades que ofrecen en la cocina, durante septiembre y octubre algunos empaques de Dux tienen una dinámica especial asociada con Tennis.

La iniciativa PromoDux x Tennis, vigente en Colombia hasta el 18 de octubre, contempla más de 7 millones de empaques participantes. Los empaques identificados con la promoción pueden llevarse a una tienda física Tennis u outlet para realizar una redención de $15.000 en compras de ropa y accesorios.

La dinámica permite realizar una redención por persona al día y los empaques no son acumulables en una misma transacción.

Así, un elemento cotidiano como el empaque de unas galletas puede tener un uso adicional y convertirse en parte de una experiencia diferente, esta vez relacionada con la moda.