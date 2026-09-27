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Cinco recetas de pasabocas fáciles y rápidas con galletas saladas

Estas son algunas ideas de pasabocas en las que las galletas pueden ser protagonistas y que pueden adaptarse a diferentes momentos.

Cinco recetas de pasabocas fáciles y rápidos con galletas saladas
Foto: diseñada por Magnific

Yhonay Díaz

septiembre 27 de 2026
07:17 p. m.
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Las galletas pueden convertirse en una base sencilla para preparar pasabocas y acompañamientos para una reunión, una tarde en familia o una celebración. Su textura permite combinarlas con ingredientes dulces y salados para crear preparaciones que no requieren complicados procesos en la cocina.

Canapés de galleta con queso y jamón

Una alternativa sencilla para servir como entrada consiste en utilizar las galletas Dux como base y añadir encima una porción de queso y jamón. La preparación puede complementarse con ingredientes que aporten frescura y color, como tomate cherry o algunas hojas verdes.

El resultado son pequeños bocados que pueden organizarse en una bandeja y servirse fríos, por lo que son una opción práctica cuando se busca preparar una mesa de pasabocas sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

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Galletas con atún y vegetales

Para quienes prefieren una alternativa salada, una mezcla de atún con vegetales puede convertirse en un acompañamiento para las galletas. El atún puede mezclarse con ingredientes como tomate, cebolla o maíz y servirse en pequeñas porciones sobre cada galleta.

La combinación permite preparar bocados individuales y fáciles de compartir, especialmente para reuniones informales.

Galletas con queso crema y frutas

Las galletas también pueden utilizarse en preparaciones con un perfil más dulce. Una base de queso crema puede acompañarse con frutas cortadas en pequeños trozos, como fresas, uvas o duraznos.

La mezcla entre la textura de la galleta, la cremosidad del queso y el sabor de la fruta permite crear un pasabocas que puede servirse como parte de una merienda o después de una comida.

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Mini pizzas sobre galletas

Otra posibilidad es utilizar las galletas Dux como una base pequeña para preparar mini pizzas. Sobre cada unidad se puede colocar salsa de tomate, queso y los ingredientes preferidos, para después llevarlas al horno hasta que el queso se derrita.

El tamaño individual facilita servirlas como pasabocas y permite preparar diferentes combinaciones en una misma bandeja.

Galletas con chocolate y frutos secos

Para una opción dulce, las galletas pueden combinarse con chocolate derretido y frutos secos. Basta con cubrir parcialmente cada unidad con chocolate y añadir por encima los frutos secos antes de dejar que la preparación se enfríe.

Es una alternativa para acompañar el café, una merienda o una mesa de postres y permite variar los ingredientes de acuerdo con los gustos de quienes la compartirán.

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Una galleta que también puede convertirse en un bono

Además de las posibilidades que ofrecen en la cocina, durante septiembre y octubre algunos empaques de Dux tienen una dinámica especial asociada con Tennis.

La iniciativa PromoDux x Tennis, vigente en Colombia hasta el 18 de octubre, contempla más de 7 millones de empaques participantes. Los empaques identificados con la promoción pueden llevarse a una tienda física Tennis u outlet para realizar una redención de $15.000 en compras de ropa y accesorios.

La dinámica permite realizar una redención por persona al día y los empaques no son acumulables en una misma transacción.

Así, un elemento cotidiano como el empaque de unas galletas puede tener un uso adicional y convertirse en parte de una experiencia diferente, esta vez relacionada con la moda.

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