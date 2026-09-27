Habló la familia de Matías Luengas, el joven que sacó 500 puntos en el Icfes

Un logro académico excepcional tiene celebrando a Norte de Santander. Matías Luengas, un joven de 16 años residente en el municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, obtuvo un puntaje perfecto de 500 puntos en las pruebas Saber 11.

El estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda ha demostrado durante toda su trayectoria académica una pasión por las matemáticas que se refleja en múltiples reconocimientos.

La pasión de Matías: la matemática

“Muchos ya me habían dicho que sacaba 500, pero pues yo siempre decía que no creía. Cuando me llega la noticia y les cuento, todos quedaron superfelices y emocionados”, relató el adolescente.

En su habitación conserva diplomas obtenidos por su destacado desempeño estudiantil, aunque los que más le enorgullecen son los títulos como ganador de las olimpiadas regionales y nacionales de matemáticas.

Con respecto a su futuro académico y profesional, el joven expresó lo siguiente: “Yo quisiera estudiar ingeniería matemática y en el país solo existe una universidad que es la EAFIT, entonces me gustaría estudiar allá”.

Las palabras de su familia: “Disciplina y éxito”

El apoyo familiar ha sido fundamental en este proceso. Su madre Liliana Vergel destacó las cualidades del joven: “Desde que entró al colegio Santo Ángel siempre fue el primero de la clase, nunca nadie lo desbancó. Él es, en la casa es muy colaborador, es muy obediente, es muy comprometido con su estudio”.

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Además, su papá Weimar Luengas enfatizó la importancia de la educación: “Hay que apoyarlo en todo y la disciplina, que tengan mucha disciplina. No es comer libro, es tener disciplina, saber organizar el tiempo y eso los va a llevar con el éxito”.

Matías no solo destaca académicamente. Sus compañeros resaltan su alegría y solidaridad, pues en sus ratos libres ayuda a quienes tienen dificultades académicas, demostrando que la excelencia también se comparte.