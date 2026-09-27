CANAL RCN
Colombia Video

Habló la familia de Matías Luengas, el joven que sacó 500 puntos en el Icfes

Matías Luengas es el orgullo de Norte de Santander y el país entero.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 27 de 2026
08:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un logro académico excepcional tiene celebrando a Norte de Santander. Matías Luengas, un joven de 16 años residente en el municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, obtuvo un puntaje perfecto de 500 puntos en las pruebas Saber 11.

Él es Matías Luengas, el estudiante que sacó 500/500 en el Icfes
RELACIONADO

Él es Matías Luengas, el estudiante que sacó 500/500 en el Icfes

El estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda ha demostrado durante toda su trayectoria académica una pasión por las matemáticas que se refleja en múltiples reconocimientos.

La pasión de Matías: la matemática

“Muchos ya me habían dicho que sacaba 500, pero pues yo siempre decía que no creía. Cuando me llega la noticia y les cuento, todos quedaron superfelices y emocionados”, relató el adolescente.

En su habitación conserva diplomas obtenidos por su destacado desempeño estudiantil, aunque los que más le enorgullecen son los títulos como ganador de las olimpiadas regionales y nacionales de matemáticas.

Con respecto a su futuro académico y profesional, el joven expresó lo siguiente: “Yo quisiera estudiar ingeniería matemática y en el país solo existe una universidad que es la EAFIT, entonces me gustaría estudiar allá”.

Las palabras de su familia: “Disciplina y éxito”

El apoyo familiar ha sido fundamental en este proceso. Su madre Liliana Vergel destacó las cualidades del joven: “Desde que entró al colegio Santo Ángel siempre fue el primero de la clase, nunca nadie lo desbancó. Él es, en la casa es muy colaborador, es muy obediente, es muy comprometido con su estudio”.

Puntaje mínimo que necesitaría sacar en el Icfes para acceder a una beca universitaria
RELACIONADO

Puntaje mínimo que necesitaría sacar en el Icfes para acceder a una beca universitaria

Además, su papá Weimar Luengas enfatizó la importancia de la educación: “Hay que apoyarlo en todo y la disciplina, que tengan mucha disciplina. No es comer libro, es tener disciplina, saber organizar el tiempo y eso los va a llevar con el éxito”.

Matías no solo destaca académicamente. Sus compañeros resaltan su alegría y solidaridad, pues en sus ratos libres ayuda a quienes tienen dificultades académicas, demostrando que la excelencia también se comparte.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Festival de las Flores impulsó las ventas de más de 40 comerciantes en Bogotá

UNGRD

Publican conversaciones completas entre Vladimir Fernández y Olmedo López desde febrero de 2023

Disidencias de las Farc

El plan de ‘Araña’ para sabotear la posesión de De la Espriella: $ 3.000 millones y frenar la extradición

Otras Noticias

Fútbol

Golazo olímpico en Argentina le da la vuelta al mundo: video

La imagen se ha viralizado en redes sociales.

Salud mental

¿Por qué las personas están dejando de hablar, según un hallazgo científico?

El estudio encontró que el uso de los celulares ha impactado en la capacidad de las personas para comunicarse.

Alimentos

Cinco recetas de pasabocas fáciles y rápidas con galletas saladas

Finanzas personales

¿Recibe dólares del exterior? Importante banco cambió su tasa y ahora entrega más pesos por cada USDC

Argentina

Impactante video muestra el momento en que un menor es arrollado en Mendoza