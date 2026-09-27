Exjugador de América de Cali pidió volver al cuadro ‘escarlata’

Johan Arango volvió a hablar de su deseo de vestir la camiseta del América de Cali. El futbolista estuvo en el Pascual Guerrero y aseguró que sería “el hombre más feliz del mundo” si el club lo llamara nuevamente.

El buen momento del América de Cali en la Liga BetPlay 2026-II también está despertando ilusión entre antiguos jugadores del conjunto escarlata.

Uno de ellos es Johan Arango, quien estuvo presente en el estadio Pascual Guerrero durante la victoria del América frente a Águilas Doradas y aprovechó para enviar un mensaje que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

El mediocampista, actualmente en el fútbol brasileño, no escondió su deseo de tener una nueva oportunidad con el equipo en el que comenzó su carrera profesional.

¿Qué dijo Johan Arango sobre volver al América de Cali?

Al ser consultado por el Súper Combo del Deporte sobre la posibilidad de regresar al conjunto vallecaucano, Arango fue contundente.

“Ojalá América de Cali me volviera a llamar, sería el hombre más feliz del mundo”, manifestó el futbolista.

El jugador también aprovechó su presencia en el Pascual Guerrero para invitar a los aficionados a acompañar al equipo durante los próximos partidos.

Arango tiene una historia particular con América. Se formó en el conjunto escarlata y tuvo diferentes etapas en el club. Posteriormente pasó por equipos como Once Caldas, Independiente Medellín y Santa Fe. Su último equipo en el fútbol profesional colombiano fue Internacional de Palmira.

Actualmente, a sus 35 años, juega para União Carmolandense, equipo que compite en las categorías de ascenso del fútbol brasileño.

¿Johan Arango podría regresar al América de Cali?

Por ahora, no existe una negociación confirmada entre América de Cali y Johan Arango. Las palabras del mediocampista corresponden a su deseo personal de volver a vestir la camiseta roja.

De hecho, no es la primera vez que el futbolista expresa públicamente sus ganas de regresar. En 2025 ya había manifestado su interés en recibir otra oportunidad en el conjunto escarlata.

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Mientras tanto, América atraviesa un buen presente deportivo. Tras derrotar a Águilas Doradas, el equipo se consolidó como líder de la Liga BetPlay 2026-II con 24 puntos.

El mensaje de Arango vuelve a poner su nombre entre los aficionados escarlatas, aunque cualquier posibilidad de un nuevo ciclo dependerá de una eventual decisión de la dirección deportiva del América.