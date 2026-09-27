¿Quiénes son los gestores del orden que Bogotá empezó a desplegar en la zona centro y la carrera Séptima?

Para evitar comportamientos contrarios a la convivencia, proteger el espacio público y mejorar las condiciones de seguridad en zonas de alta afluencia, Bogotá inició el despliegue de los nuevos gestores del orden en la zona centro de la ciudad, la calle 19 y la carrera Séptima, entre la calle 22 y la Plaza de Bolívar.

Los primeros días de septiembre (2026) estuvieron capacitándose con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y recibiendo formación adicional del Instituto para la Economía Social (IPES) para conocer los requisitos que deben cumplir los vendedores del espacio público y cómo realizar su inscripción en el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI).

Además, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte les explicó de qué manera los hacedores de oficios artesanales pueden aprovechar el espacio público.

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Funciones de los nuevos gestores del orden en Bogotá:

De acuerdo con la información disponible en el sitio web de la Alcaldía Mayor, “los Gestores del Orden trabajan por turnos en sectores priorizados de Bogotá, acompañando a la ciudadanía y desarrollando acciones para anticipar situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia”.

En las calles van a promover la cultura ciudadana, el respeto por las normas y el buen espacio público. Además, van a realizar una labor preventiva, con actividades pedagógicas para evitar situaciones de violencia, tráfico pesado y degradación ambiental.

Gestores del orden están listos para desarrollar su labor en las calles de Bogotá:

Joan Martínez, nuevo gestor del orden en Bogotá indicó que el que se viene, “es un trabajo bastante retador, pero es satisfactorio aportar mi granito de arena para recuperar el espacio público y mejorar la seguridad en Bogotá”.

A través del diálogo, el compromiso y la presencia en las calles, deben aportar a la construcción de una ciudad “más segura, organizada y cercana”, aportando su conocimiento, en cada caso. Como Fredy Hernán Cárdenas, gestor y administrador de profesión:

“Soy administrador de empresas, pero me encanta el trabajo social y no lo pensé en querer salir de las oficinas, a la calle, a trabajar por Bogotá”.