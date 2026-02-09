Medellín suspende corte de agua tras las lluvias, pero advierte posible regreso en cinco días

Las lluvias registradas durante las últimas horas dieron un respiro a Medellín y permitieron suspender el corte de agua que se había anunciado para la ciudad.

Sin embargo, la medida no significa que el riesgo haya desaparecido. Las autoridades advirtieron que, si los habitantes aumentan nuevamente el consumo, el racionamiento podría regresar en apenas cinco días.

Por eso, aunque las precipitaciones ayudaron a mejorar el panorama, el llamado continúa siendo el mismo.

¿Por qué se suspendieron los cortes de agua en Medellín?

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, explicó que la ciudad consiguió alcanzar la meta de ahorro establecida, equivalente a 120 litros por segundo.

Ese resultado permitió suspender temporalmente el corte y darle un alivio a los usuarios.

Pero el alcalde insistió en que la situación continúa siendo delicada y que las lluvias no deben interpretarse como el final del problema.

Se logró el ahorro y la meta de los 120 litros por segundo.

Gutiérrez explicó que el hecho de que se presenten lluvias en determinados momentos no significa que las condiciones de sequía hayan desaparecido.

¿Por qué puede llover y aun así existir riesgo por El Niño?

Una de las confusiones que ha surgido entre los ciudadanos es pensar que la presencia de lluvias significa que el fenómeno de El Niño terminó.

El alcalde aclaró que El Niño no implica que deje de llover por completo durante meses. Pueden presentarse precipitaciones puntuales, pero esto no necesariamente significa que haya regresado el nivel de lluvias habitual.

Fenómeno del Niño no significa que deja de llover del todo de acá hasta junio del año entrante.

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De acuerdo con su explicación, actualmente no se cuenta con la misma intensidad de lluvias que se registraba meses atrás. Por eso, la ciudad debe continuar preparándose para un escenario de menor disponibilidad de agua.

¿Qué pasa si los ciudadanos vuelven a consumir más agua?

La suspensión del corte depende, en buena medida, de que se mantenga el ahorro alcanzado. Si el consumo vuelve a aumentar, el alivio podría durar poco y el racionamiento tendría que retomarse en cinco días.

Por eso, el llamado de las autoridades es a no bajar la guardia. El objetivo es mantener el consumo controlado para evitar que la ciudad tenga que regresar a las medidas de restricción.

Y ese llamado no se limita al agua. También incluye el uso responsable de la energía.