Estudiantes deben luchar contracorriente en el río Atrato para llegar nadando a clases

Nadando, colgados de una lancha o a bordo de una pequeña embarcación, es como llegan a clases los estudiantes de la Institución Diego Luis Córdoba, en Villa Rufina, zona rural del municipio de Riosucio, Chocó.

A diario deben enfrentar las aguas caudalosas del río Atrato, para llegar a su colegio, ubicado en frente de la cabecera municipal de Riosucio.

Aunque, a fuerza, han mejorado sus habilidades de nado, entienden bien los peligros a los que se enfrentan. En los últimos días, diez estudiantes estuvieron a punto de ahogarse, de camino a clases.

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La falta de alternativas de transporte ha llevado a desertar a algunos estudiantes:

Tutores y padres de familia los despiden en la orilla, cada mañana, con incertidumbre. El temor es tal que algunos estudiantes han optado por dejar de estudiar, como advirtió en diálogo con este noticiero la líder comunitaria Gloria Cardona.

“Muchos niños han dejado de estudiar para no enfrentar este flagelo. Salen con hambre de la institución y tienen que esperar a alguien que les haga el favor de acercarlos a sus casas”, Gloria Cardona, líder comunitaria.

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Estudiantes y padres de familia llevan años pidiendo ayuda de las autoridades:

Habitantes de Riosucio advierten que es un problema del que ya tienen conocimiento las autoridades e insisten en que “este hecho debería llamar la atención, especialmente, del alcalde de Riosucio”, porque “los estudiantes, padres de familias y comunidad en general llevan solicitando hace más de dos años que se atienda esta situación, pero no han sido escuchados”.

El camino por tierra no es mejor. Son varios los menores que se han accidentado en carretera; lo que ha llevado a algunos de ellos a sentirse entre la espada y la pared.

Su llamado, tras los hechos registrados las últimas semanas, es más fuerte que nunca. Piden una alternativa segura para asistir a clases y solucionar los problemas en materia de transporte escolar.