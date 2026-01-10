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¿Y si fuera ella? Lanzan campaña contra el acoso a las mujeres en Bogotá

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, las localidades de Suba, Kennedy y Engativá son las zonas donde más se registran estos comportamientos.

Noticias RCN

octubre 01 de 2026
09:53 a. m.
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Para muchas mujeres en Bogotá, salir a la calle ya no es simplemente caminar hacia el trabajo o regresar a casa con tranquilidad. Es enfrentarse a comentarios incómodos, miradas intimidantes y situaciones de acoso que, según las autoridades distritales, no deben normalizarse en ninguna circunstancia.

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Lanzan campaña contra el acoso sexual callejero en Bogotá

La Secretaría de Seguridad de Bogotá presentó la campaña ‘¿Y si fuera ella?’, una iniciativa que busca visibilizar y combatir el acoso callejero contra las mujeres en la capital colombiana.

Según la vocera de la entidad, "ninguna situación, ningún comentario sexual en la calle o en el espacio público debería ser normalizado, cualquier situación de estas significa acoso".

Las localidades de Suba, Kennedy y Engativá son las zonas donde más se registran estos comportamientos, de acuerdo con datos oficiales. Los testimonios de las víctimas revelan que no solo son comentarios, sino que también en ocasiones se registran casos de contacto físico no deseado en el transporte público.

"Una vez iba por una obra y un maestro me decía, quisiera estar en el piso, quisiera ser el pavimento, fue lo que me dijo. Y seguía detrás diciéndome cosas y cosas y me sentí mal ese día", relató una de las afectadas.

Otra joven reveló que siendo vendedora un sujeto le ofreció dinero. “Yo soy vendedora y una vez un señor me dijo: la primera vez le doy 500 mil y la segunda también. Me cogió de la mano y todo".

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En caso de que las víctimas no cuenten con un registró de lo ocurrido, “lo importante es hacerle un llamado a la ciudadanía, a esas terceras personas que tal vez están observando esa situación de acoso", explicó la vocera de la Secretaría de Seguridad, quien destacó que las denuncias pueden proceder incluso sin pruebas físicas, apoyándose en testimonios de testigos.

Las autoridades han dispuesto líneas de atención especializadas para recibir denuncias de acoso callejero: Secretaría de Seguridad (601) 377 9595, ext. 1137; Secretaría de la Mujer
018000 112137 y Whatsapp Púrpura, 3007551846.

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