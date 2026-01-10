Suegro de víctima atacó al asesino de su yerno en pleno juicio en EE.UU.

Un hombre atacó a golpes al condenado por asesinar a su yerno durante una audiencia de sentencia en Phoenix, Estados Unidos. El momento quedó registrado en video y obligó a suspender temporalmente la diligencia.

Hombre atacó al asesino de su yerno en EE.UU.

El hecho ocurrió en un tribunal del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, durante la audiencia de sentencia contra Abel Uribe, de 33 años.

Alberto Ontiveros Sánchez, de 55 años y suegro de la víctima, había intervenido previamente ante el tribunal para hablar sobre el impacto que la muerte de su yerno tuvo en su familia.

Después de terminar su declaración y mientras regresaba hacia la zona donde se encontraba sentado, Sánchez se dirigió hacia Uribe, quien permanecía esposado de manos y con grilletes en las piernas, y lo golpeó varias veces en la parte posterior de la cabeza. Las imágenes de la audiencia registraron el momento y muestran la intervención inmediata del personal de seguridad.

Según explicó posteriormente el abogado de Sánchez, el hombre reaccionó después de observar que Uribe se reía mientras él hablaba ante el tribunal. El propio Sánchez había pedido durante su intervención que el condenado permaneciera en prisión de por vida.

La jueza Kristin Culbertson reconoció la difícil situación que atravesaba la familia, pero dejó claro que una agresión dentro del tribunal no podía ser permitida.

¿Quién era el hombre asesinado por Abel Uribe?

El caso se remonta a diciembre de 2022, cuando David Navidad-Parra, de 27 años, fue reportado como desaparecido después de encontrarse con Uribe durante una prueba de un vehículo que estaba siendo vendido.

Navidad-Parra, quien había servido en el Ejército de Estados Unidos, posteriormente fue encontrado muerto por un disparo. El vehículo apareció incendiado en otro lugar.

Las autoridades relacionaron a Uribe con el crimen después de que utilizara una tarjeta de crédito perteneciente a la víctima. El acusado finalmente se declaró culpable de homicidio en primer grado, además de otros delitos relacionados con el caso.

Uribe recibió una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, de acuerdo con los reportes sobre la sentencia.

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Tras el ataque, Ontiveros Sánchez fue detenido y enfrenta cargos que incluyen agresión agravada contra una persona restringida e interferencia con un procedimiento judicial. Posteriormente quedó en libertad bajo palabra.

Su abogado aseguró que no tenía antecedentes y que estaba arrepentido de lo ocurrido. El caso quedó ahora en manos de las autoridades de Arizona, que deberán determinar cómo continúa el proceso en su contra.