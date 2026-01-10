Presidente De la Espriella pidió revertir el aumento del precio de la gasolina en octubre

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que solicitó al Ministerio de Minas y Energía dejar sin efecto el incremento previsto en el precio de la gasolina para octubre. La decisión fue comunicada por el mandatario a través de una publicación en su cuenta de X, luego de conocer el ajuste anunciado por el Gobierno nacional.

El incremento establecido inicialmente contemplaba una subida de 46 pesos por galón a partir del jueves 1 de octubre, lo que representaba una variación del 0,29 % frente al valor vigente durante septiembre.

De acuerdo con el jefe de Estado, la instrucción a la ministra de Minas y Energía busca que el aumento correspondiente a octubre sea revertido mientras se analizan alternativas para enfrentar el impacto que tienen las variaciones del precio internacional del petróleo sobre el costo de los combustibles en Colombia.

Gobierno busca una solución al precio de los combustibles

El mandatario señaló que la discusión no debe limitarse al incremento anunciado para este mes, sino que debe avanzar hacia la búsqueda de mecanismos que permitan responder a los cambios del mercado internacional.

Para ello, pidió una actuación coordinada entre las diferentes entidades del Gobierno y planteó la necesidad de explicar públicamente las condiciones que determinan el precio de la gasolina antes de adoptar medidas que tengan un impacto directo sobre los ciudadanos.

La posición del presidente se conoce en momentos en que el precio de los combustibles continúa siendo un asunto de interés para los hogares colombianos, debido a su incidencia tanto en los gastos de los conductores como en otros costos relacionados con el transporte.

Presidente pide mayor transparencia en las decisiones

En su pronunciamiento, De la Espriella también hizo énfasis en la manera en que el Gobierno debe comunicar las decisiones económicas que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos.

El presidente sostuvo que, cuando sea necesario adoptar medidas que puedan generar impactos económicos, estas deben ser explicadas de forma clara y pública, con información que permita a los colombianos comprender las razones detrás de cada determinación.

Por ahora, la solicitud presidencial apunta específicamente a revertir el aumento de 46 pesos previsto para octubre, mientras el Gobierno analiza una respuesta de mayor alcance frente a las variaciones del mercado petrolero internacional y su efecto sobre el precio de la gasolina en el país.