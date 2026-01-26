Alerta y preocupación por techo de colegio que colapsó: los niños no pueden asistir a clases en Cartagena

El inicio del calendario escolar 2026 en Cartagena está marcado por la incertidumbre en la Escuela Normal Superior. Esto, debido al colapso parcial del cielo raso de un salón.

Techo de colegio colapsó en Cartagena

El incidente ha encendido las alarmas entre padres de familia que cuestionan las condiciones de seguridad para sus hijos.

La situación resulta especialmente preocupante considerando que el plantel fue remodelado hace apenas siete meses.

Todo ocurrió hace pocos días y aún está fuera de servicio al menos un salón de clases de manera indefinida.

Sin embargo, los estudiantes iniciaron las actividades académicas en medio de la incertidumbre.

Karen Polo, representante de los padres de familia, confirmó que este es el segundo caso de colapso en la infraestructura del centro educativo.

“Este es el segundo caso. Anteriormente había un salón en el que no se había caído el techo, pero en este se ve la evidencia de que este cielo raso se vino abajo”, indicó Polo.

Cabe mencionar que las deficiencias en la infraestructura no se limitan solo al colapso del cielo raso.

La representante de los acudientes detalló que existen filtraciones que afectan el sistema eléctrico del plantel. Además, el transformador eléctrico presenta una capacidad insuficiente para las necesidades del colegio.

“Los contratistas no han respondido. Una vez nos sentamos con ellos y el rector también se sentó con unos ítems y de esos, poquitos son los que han resuelto. Uno son las filtraciones, como le había dicho anteriormente, que están afectando la electricidad. Otro es el transformador, que lo necesitamos urgente”, añadió.

Autoridades deben responder por estado de colegio en Cartagena

Frente a esta situación, los padres de familia han interpuesto una acción de tutela para exigir a las autoridades que los contratistas respondan por las deficiencias en la obra de remodelación y resuelvan las situaciones que comprometen la seguridad de los estudiantes.

Hasta el momento, las autoridades distritales no han emitido pronunciamiento oficial sobre las medidas que tomarán para resolver estas deficiencias.