Cartagena tendrá el transporte público más caro del país: ¿en cuánto quedó la tarifa tras el aumento?

El aumento en el precio del transporte público tiene molestos a los cartageneros, pues ahora, con el ajuste aplicado a Transcaribe y al transporte urbano, la capital de Bolívar quedó ubicada como la ciudad con la tarifa de pasaje más alta del país.

La expectativa entre los usuarios era un incremento moderado. Incluso, muchos anticipaban un ajuste de entre 100 y 200 pesos, pero la decisión final superó esas previsiones.

¿En cuánto quedó el pasaje de Transcaribe tras el aumento?

El pasaje de Transcaribe pasó de 3.400 a 3.900 pesos, es decir, un incremento de 500 pesos. En el caso del transporte urbano, la tarifa subió 400 pesos, quedando en 4.000 pesos por trayecto.

Con estos valores, Cartagena se posiciona como la ciudad con el transporte público más costoso del país.

¿Por qué subió tanto el pasaje de Transcaribe?

Desde la gerencia de Transcaribe explicaron la situación y afirmaron que la razón del aumento se centra en el alza del salario mínimo.

La entidad sostuvo que este factor afecta de manera directa la operación del sistema y obliga a ajustar la tarifa técnica que pagan los usuarios.

Ercilia Barrios, gerente de Transcaribe, señaló:

El salario mínimo es desde el punto de vista porcentual lo que más afecta la determinación del valor de la tarifa técnica dentro de la operación del sistema

Según la gerencia, el incremento salarial impacta varios componente operativos como la contratación de conductores, el lavado de los vehículos, el mantenimiento preventivo y correctivo de los buses.

Estos costos, aseguran, inciden de forma directa en la operación del sistema y terminan trasladándose a la tarifa final.

¿Cómo reaccionaron los usuarios del transporte al aumento de la tarifa?

Ante esto, ciudadanos aseguran sentirse escandalizados por el aumento, no solo por el monto, sino porque consideran que el servicio no corresponde al precio que ahora deben pagar.

Señalan que el sistema presenta falencias y que el ajuste resulta injusto frente a la calidad del transporte que reciben.

Ever Vergara, usuario de Transcaribe, expresó su inconformidad de manera directa:

Primero, el servicio Transcaribe por el momento es muy malo, muy malo y veo el aumento demasiado para el servicio que nos está prestando.

Al hacer cuentas, los usuarios advierten que el gasto mensual en transporte se incrementa de manera significativa. Vergara explicó que actualmente gasta alrededor de 10.000 pesos diarios solo en movilizarse y fue claro al afirmar que el dinero no alcanza para cubrir otras necesidades.