En los últimos días, el entorno de la belleza quedó totalmente conmocionado debido a que una reconocida modelo que participó en Miss Universe Puerto Rico dio a conocer que le detectaron cáncer.

Jaylene Álvarez, la puertorriqueña que tiene 33 años, también se ha destacado como presentadora de segmentos de entretenimiento y fue virreina en ese concurso de Miss Universe que se realizó en su país, informó que se encontró una masa en uno de sus senos y que, después de los respectivos análisis, le comunicaron que era maligna.

En consecuencia, ya inició el tratamiento recomendado por los especialistas y, a través de un post de Instagram, dio detalles de cómo se encuentra.

Así fue como Jaylene Álvarez, la reconocida modelo y presentadora, reveló que tiene cáncer de seno

Jaylene Álvarez les contó a sus seguidores que su vida le cambió tras el diagnóstico, pero que está esperanzada en poderse recuperar de la mejor manera.

"Hoy comparto una noticia que me ha cambiado la vida: tengo cáncer de seno. No lo digo desde el miedo, sino desde la verdad y la fortaleza. Estoy atravesando este proceso sostenida por Dios, con fe firme y un corazón en paz, aun en medio de la incertidumbre. Tener un cara a cara con la muerte y decirle 'conmigo no, no ahora, no todavía', es un momento para el cual nadie te prepara, pero es justo ahí donde descubres lo poderosa, fuerte y guerrera que eres", indicó.

"Esta experiencia me ha despertado. Me ha hecho crecer espiritualmente, mirar la vida con otros ojos y entender que cada segundo es un regalo. Hoy vivo con más intención, con más amor y con más propósito. Quiero servir más, amar mejor y ser una mejor ciudadana del mundo que compartimos. Sigo adelante con esperanza, con valentía y con Dios como mi guía", añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Jaylene Álvarez, la reconocida modelo y presentadora de Puerto Rico

Luego del conmovedor post de Jaylene Álvarez, sus colegas y seguidores le han deseado fortaleza y pronta recuperación.

"Te amamos mucho y deseamos certitud y fortaleza en este camino", "mucha fe", "que Dios te bendiga siempre", "eres una guerrera", "qué gran mujer", "vamos con todo", "conocerás una resiliencia trascendental" y "un abrazo, estamos contigo en esta batalla", han sido algunos de los comentarios en redes sociales.