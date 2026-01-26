Anuncian pago de 400.000 a jóvenes en subsidio clave: conozca si es beneficiario con su cédula

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció el inicio de una jornada especial de dispersión de recursos para los beneficiarios del programa Renta Joven. Esta medida busca subsanar los inconvenientes presentados durante el último ciclo de 2025, donde miles de estudiantes no pudieron ver reflejados sus incentivos debido a fallas técnicas en las plataformas bancarias.

Y es que desde el pasado 22 de enero de 2026, Prosperidad Social puso en marcha un plan de contingencia para atender a los participantes que, a pesar de estar habilitados, sufrieron el rechazo de sus transferencias por problemas de conectividad o desactualización en sus cuentas de bajo monto (como Daviplata o Bico).

En esta primera fase de solución, un total de 6.687 jóvenes recibieron el abono correspondiente al ciclo 5 de 2025. La entidad confirmó que estos recursos ya han sido dispersados y deberían aparecer en los saldos de los beneficiarios. Este grupo representa la prioridad del Gobierno Nacional para cerrar las brechas generadas por errores en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y los operadores bancarios.

Así puede saber si es beneficiario con su cédula

Renta Joven se ha consolidado como un salvavidas para más de 170.000 estudiantes de universidades públicas, el SENA y Escuelas Normales Superiores. Las transferencias, que oscilan entre los 400.000 y 600.000 pesos, son vitales para cubrir gastos de sostenimiento y evitar la deserción académica.

Prosperidad Social ha enfatizado que ningún joven perderá su derecho al incentivo por fallas atribuibles al sistema financiero. Se espera que en las próximas semanas se anuncie el cronograma para un segundo grupo de rezagados, manteniendo el compromiso de "cero tolerancia" con los retrasos administrativos que afecten el futuro profesional del país.

Los participantes con cédula terminada en 7, 8, 9, 0 y algunos casos entre el 1 y 6, deberán consultar la información publicada por los canales oficiales de la entidad, para conocer próximamente la fecha de esta nueva dispersión.

La consulta la puede hacer mediante este link: https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/renta-joven/.