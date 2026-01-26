CANAL RCN
Colombia Video

Disidente detrás de atentado que dejó a dos hermanos muertos se fugó de la cárcel en Neiva

Se adelanta un plan candado para ubicarlo en el menor tiempo posible.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 26 de 2026
01:00 p. m.
Alias Richard y otros seis presos se fugaron del centro de detención transitoria de Neiva. El primero es señalado de ser el responsable en el asesinato de dos hermanos ocurrido en 2025.

Capturado alias Richard: sería el responsable del atentado con motobomba en La Plata, Huila
Capturado alias Richard: sería el responsable del atentado con motobomba en La Plata, Huila

El ataque ocurrió el 17 de abril de 2025 en La Plata. ‘Richard’, quien ha hecho parte de las disidencias de las Farc, presuntamente estuvo detrás de la moto bomba cerca de la estación de Policía.

‘Richard’ se fugó junto a otros seis presos

“Fue detonado en una zona de alta concentración de personas, lo que representa un desconocimiento del principio de distinción y de la obligación de proteger a la población civil”, describió la Defensoría sobre lo ocurrido.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Luisa Fernanda Trujillo Peña, de 20 años, y Sergio Trujillo Peña, de 17 años. Además, hubo otras 24 personas que quedaron con graves lesiones, incluyendo menores de edad.

Audios revelan la cruda radiografía de Guaviare y Meta por enfrentamientos entre disidencias
Audios revelan la cruda radiografía de Guaviare y Meta por enfrentamientos entre disidencias

‘Richard’ era cabecilla del Bloque Isaías Pardo de las disidencias que son comandadas por ‘Iván Mordisco’. Su captura se pudo efectuar a finales de noviembre cuando desarrollaba otro crimen, en el que tenía secuestradas a nueve personas desde hace más de 40 días, por quienes pedía 5.000 millones de pesos a cambio de la liberación.

El atentado que acabó con la vida de dos hermanos

La presencia de las disidencias en La Plata es una problemática que tiene registros desde hace casi cuatro años. Muestra de ello, por ejemplo, fue la alerta temprana 025 emitida en 2022 por la Defensoría.

Aparte de los atentados con explosivos y asesinatos, un efecto de la zozobra ha sido el desplazamiento masivo, el cual tuvo su punto álgido en 2023. Asimismo, la alerta temprana 001 de 2025 volvió a poner sobre la mesa los peligros.

En este punto geográfico, también ha habido combates entre las disidencias de ‘Mordisco’ con las de ‘Calarcá’. Ambas facciones han estado divididas desde hace varios años.

