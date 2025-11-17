CANAL RCN
Colombia

Tembló en Colombia este 17 de noviembre de 2025: esto fue lo que se reportó

Dos movimientos se registraron en Colombia, el primero en los Santos y luego en Santander. Descubra más información.

Sismo en Colombia
Foto Servicio Geológico Colombiano

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
09:38 a. m.
El Servicio Geológico Colombiano confirmó la ocurrencia de un nuevo sismo en el territorio nacional este lunes 17 de noviembre del 2025.

Tembló en Colombia este lunes 17 de noviembre

El primer movimiento se registró a las 8:09 a.m., con epicentro en Los Santos, Santander, una de las zonas más activas del país. Este movimiento tuvo una magnitud de 3,1 y tampoco dejó daños materiales.

Otro movimiento se registró a 8:52 a.m. en el municipio de Urrao, Antioquia, con una magnitud de 3,3 y una profundidad superficial. Aunque el temblor fue perceptible por algunos habitantes de la zona, las autoridades informaron que no se reportan daños ni afectaciones.

El Servicio Geológico recordó que Colombia es un país sísmicamente activo debido a la interacción entre varias placas tectónicas, Nazca, Sudamericana y Caribe, lo que genera una dinámica geológica compleja y constante en diferentes regiones del país.

Recomendaciones

Ante la reiteración de estos eventos, los expertos insisten en la importancia de mantener actualizados los planes de prevención y recordar las recomendaciones básicas durante un sismo: conservar la calma, identificar zonas seguras, asegurar objetos que puedan caer y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Aunque los recientes movimientos no provocaron afectaciones, su registro evidencia que Colombia continúa experimentando una actividad sísmica constante que requiere vigilancia permanente y preparación ciudadana.

