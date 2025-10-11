CANAL RCN
Colombia

¡Temblor de casi 4.0 de magnitud fue reportado en Colombia hoy 10 de noviembre de 2025!

El Servicio Geológico Colombiano aclaró la zona exacta del país en la que se sintió este movimiento telúrico. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
01:17 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano, en su página web oficial, confirmó que este 10 de noviembre de 2025 se sintió un temblor de casi 4.0 de magnitud.

Además, la entidad también reportó al menos nueve temblores más. ¿En dónde han sido los epicentros? ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor de casi 4.0 de magnitud que se sintió en Colombia hoy 10 de noviembre de 2025

  • 8:18 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 148 kilómetros de Esmeraldas (Esmeraldas, Ecuador), a 149 de Tumaco (Nariño) y a 151 de Camarones (Esmeraldas, Ecuador).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 10 de noviembre de 2025

  • 12:01 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 12:45 a.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 78 kilómetros.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Nóvita (Chocó), a 23 de San José del Palmar (Chocó) y a 32 de Sipí (Chocó).

  • 12:58 a.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 119 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Contratación (Santander), a 16 de Chima (Santander) y a 18 de Simacota (Santander).

  • 2:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Cepitá (Santander).

  • 2:55 a.m.

Epicentro: Vigía del Fuerte, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Bojayá (Bellavista) (Chocó), a 8 de Vigía del Fuerte (Antioquia) y a 62 de Medio Atrato (Beté) (Chocó).

  • 3:18 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 7:48 a.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 30 kilómetros.

Municipios cercanos: a 58 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 79 de El Litoral del San Juan (Chocó) y a 81 de Dagua (Valle del Cauca).

  • 11:06 a.m.

Epicentro: Córdoba, Quindío.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Córdoba (Quindío), a 11 de Pijao (Quindío) y a 14 de Calarcá (Quindío).

  • 1:05 p.m.

Epicentro: Piedecuesta, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 153 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Piedecuesta (Santander), a 16 de Santa Barbará (Santander) y a 19 de Guaca (Santander).

 

