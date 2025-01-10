CANAL RCN
Internacional

Siguió temblando en Venezuela: Funvisis registró más de 150 sismos en los últimos días

El mapa de sismicidad en Venezuela ha detectado una serie de movimientos telúricos en varias regiones del país desde el temblor de 7,2 que sacudió al país.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
05:21 p. m.
Venezuela atraviesa una intensa actividad sísmica tras el potente temblor de magnitud 7,2 del 24 de septiembre. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó más de 150 movimientos en menos de una semana, con epicentros concentrados principalmente en el occidente del país.

Funvisis confirmó que, en las 96 horas posteriores al fuerte evento sísmico que estremeció a Venezuela se han registrado 154 movimientos telúricos en distintas regiones del país.

Este fenómeno, conocido como ‘enjambre sísmico’, consiste en una serie de temblores consecutivos que ocurren en una misma zona durante un corto periodo, sin que necesariamente exista un terremoto principal que los origine.

Los estados donde más ha temblado desde el 24 de septiembre

El estado Zulia encabeza la lista con 70 de estos eventos, siendo el municipio Baralt el epicentro del único sismo con magnitud superior a 5,6 registrado tras el gran temblor.

Además, en esta misma zona se concentraron cuatro de los cinco movimientos comprendidos entre 4,6 y 5,5 grados.

El Lago de Maracaibo y el municipio Valmore Rodríguez también presentaron actividad significativa, con 14 y un sismo respectivamente.

El estado Trujillo ocupa el segundo lugar en intensidad del enjambre, con 46 temblores registrados, la mayoría en el municipio José Felipe Márquez Cañizales, seguido de Andrés Bello y Sucre.

El estado Lara reportó 35 movimientos, todos en el municipio Torres, donde también se sintió uno de los sismos de mayor magnitud dentro del rango de 4,6 a 5,5.

Los estados Portuguesa y Falcón también experimentaron leves movimientos, aunque de menor frecuencia.

Estados en alerta por temblores en Venezuela

En el occidente del país permanecen en alerta Zulia y Trujillo como lo estados más afectados. También regiones vecinas como Mérida y Táchira.

Expertos recomiendan mantener planes de emergencia familiar, asegurar estructuras y seguir únicamente la información oficial emitida por Funvisis ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Funvisis mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica y ha llamado a la calma, recordando que estos enjambres pueden extenderse durante días o semanas, sin que necesariamente impliquen un nuevo gran terremoto.

