Fuerte temblor en Colombia hoy 27 de agosto: movimiento de 4.4 se sintió en varios municipios

En la madrugada de este miércoles 27 de agosto de 2025, un fuerte sismo sorprendió a varios municipios del suroccidente colombiano.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el temblor se registró a las 4:31 de la mañana con epicentro en el municipio de Cajibío, Cauca, y tuvo una magnitud de 4.4 grados.

Las autoridades detallaron que el movimiento telúrico fue superficial, con una profundidad menor a 30 kilómetros, lo que explica la fuerte percepción en distintas localidades cercanas.

Municipios donde se sintió el sismo

De acuerdo con el Servicio Geológico, el temblor se percibió principalmente en Morales (a 7 km del epicentro), Cajibío (a 16 km) y Caldono (a 23 km), todos en el departamento del Cauca.

La población reportó haber sentido un sacudón repentino que despertó a varias familias en plena madrugada.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas, aunque organismos de gestión del riesgo continúan el monitoreo en la zona.

Recomendaciones tras el temblor

Las autoridades recordaron la importancia de mantener la calma en este tipo de situaciones y tener siempre a mano un plan de emergencia familiar.

Hay que recordar que Colombia es un país sísmicamente activo, por lo que es fundamental que la ciudadanía esté preparada.

Se recomienda a los ciudadanos identificar rutas de evacuación, mantener linternas y radios a pilas disponibles y evitar el pánico durante los movimientos. Además, se insiste en reportar cualquier novedad a los organismos de emergencia locales.